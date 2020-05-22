Все инвестируют в Jio: как индийский оператор привлек почти 9 млрд долларов всего за месяц

KKR, международная инвестиционная компания с центральным офисом в Нью-Йорке, вложила деньги в индийского оператора мобильной связи Jio Platforms, который принадлежит холдингу Reliance Industries Ltd. Инвестфирма присоединилась к инициативе по превращению мобильного оператора в глобального цифрового гиганта.

KKR ведет переговоры о покупке акций Jio Platforms на сумму 1,5 млрд долларов, пишет PYMNTS с ссылкой на The Financial Times. При таких условиях рыночная капитализация мобильного оператора вырастет до 65 млрд долларов.

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Все об инвесторах Jio Platforms

В воскресенье, 17 мая, еще один частный инвестиционный фонд – General Atlantic – вложил 870 млн долларов в Jio Platforms в обмен на получение 1,3% в индийской компании.

– вложил в Jio Platforms в обмен на получение 1,3% в индийской компании. Facebook тоже заплатил 5,7 млрд долларов за 10-процентный пакет акций компании, принадлежащей самому богатому человеку Индии - Мукешу Амбани.

А уже через две недели частная инвестиционная компания Silver Lake вложила в Jio Platforms 750 млн долларов .

. Еще 1,5 млрд долларов индийская компания привлекла от частного фонда Vista Equity Partners.

Таким образом, с 22 апреля Reliance собрала около 8,8 млрд долларов из четырех стратегических инвесторов, продав около 15% в Jio.

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Благодаря инвестициям других компаний Jio Platforms сможет снизить долговую нагрузку материнского холдинга Reliance. Сейчас эта сумма составляет около 21 млрд долларов, и компания должна полностью погасить этот долг до марта 2021 года.

Jio Platforms – что известно о компании? Основана в 2017 году и является крупнейшим оператором мобильной связи в Индии. Количество абонентов составляет 388 миллионов человек. Основателем компании является Мукеш Амбани, который одновременно возглавляет конгломерат Reliance Industries Ltd. – крупнейшую индийскую компанию по размеру рыночной капитализации. Кроме предоставления услуг связи гражданам Индии, Jio Platforms имеет собственный платежный сервис под названием JioMoney.



Материнская компания Jio Platforms, Reliance Industries Ltd., обладает рядом сервисов, из числа которых: музыкальная платформа JioSaavn, площадка для трансляции ТВ-программ JioTV и платежный сервис JioPay.