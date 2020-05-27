Когда экономика США выйдет из кризиса через коронавирус: прогноз гендиректора J.P. Morgan

Джейми Даймон, генеральный директор американского банка J.P. Morgan Chase, прогнозирует, что экономика США начнет восстанавливаться, а уровень безработицы снизится во второй половине 2020 года. Экономическое положение наладится после достижения уровня времен Великой депрессии во втором квартале этого года.

Об этом гендиректор сообщил в интервью CNBC, пишет PYMNTS. Также Даймон заявил о важности поддержки именно представителей малого бизнеса.

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Даймон о действиях Федрезерва США

По словам гендиректора банка, J.P. Morgan готов к более затяжному спаду, вызванному пандемией COVID-19. В то же время, Даймон похвалил Федеральную резервную систему США. Он заявил, что именно действия американского центрального банка, направленные на укрепление финансовых рынков, были как "вода, заполняющая каждую полость".

Я даю ей (экономике – ред.) достаточно хорошие шансы. Правительство было очень чутким, как и Федеральный резерв. Крупные компании имеют достаточно денег. Надеемся, что нам удастся сохранить малый бизнес, чтобы он вернулся к своей привычной работы,

– отметил Даймон.

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Что думает гендиректор J.P. Morgan о будущем экономики

Даймон отметил также, что никогда не игнорировал признаки, которые, по мнению мировых аналитиков, указывают на продолжающееся падение экономики через коронавирус. Однако, по его словам, все усилия, направленные на стабилизацию экономической ситуации в стране, будут плодотворными.

Нам предстоит достаточно быстрое выздоровление,

– с оптимизмом сказал гендиректор J.P. Morgan.

Комментарии Джейми Даймон появились после вопроса журналистов о потенциальных сценариях восстановления экономики США. Также его попросили объяснить покупку акций J.P. Morgan в 2016 году на сумму в 26 млн долларов. Сейчас Даймон владеет более чем 6,7 млн акций банка на сумму 357 млн долларов.

Я не пытаюсь предусмотреть какую-то пропасть. Мы не можем быть защищенными от того, что происходит в мире,

– утверждает Даймон.