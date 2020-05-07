Когда лучше инвестировать в акции: в BlackRock призывают делать это именно сейчас

BlackRock, международная инвестиционная компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке, заявила, что сейчас лучшее время для долгосрочных инвестиций в акции и покупки долговых обязательств на развивающихся рынках.

Крупнейшая в мире компания по управлению активами, объем капитала которой по состоянию на 31 марта этого года составил 6,5 триллиона долларов, считает правильным решение политиков запустить экономику, пишет Markets Insider. Ведь это поможет "подавить" негативное влияние пандемии на фондовые рынки.

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С учетом успешных действий политиков на протяжении всего периода распространения коронавируса, совокупное влияние пандемии на экономику будет не таким серьезным, как, например, ситуация после финансового кризиса 2008 года,

– отмечают эксперты BlackRock.

Ралли на рынке гособлигаций и период sell-off, который предусматривал быструю продажу акций и облигаций, создали на рынке благоприятное время для стратегического восстановления портфелей путем продажи облигаций и покупки акций, сообщают в BlackRock.

Инвестиционная компания обновила свой рейтинг активов, которые будут доходными в ближайшие пять лет, после периода стремительного обвала на фондовых рынках.

В верхней части списка находятся долговые обязательства и акции, за ними – ценные бумаги развивающихся рынков.

Казначейские облигации США так так называемые US TIPS (Treasury Inflation-Protected Security – один из видов гособлигаций Казначейства США) размещены в самом низу рейтинга.



Рейтинг BlackRock доходности различных видов активов / Фото Markets Insider

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Несмотря на "бычьи" настроения BlackRock, которые ожидают возобновления роста фондовых рынков, компания все же предупреждает инвесторов быть осторожными в своих решениях на ближайшую перспективу.

Нельзя игнорировать такие риски, как, например, высокие показатели по умолчанию, особенно на рынке с высокой доходностью гособлигаций,

– заявили эксперты BlackRock.