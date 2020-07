Beyond Meat, один из крупнейших производителей растительных аналогов мясной продукции, наладил партнерство с интернет-гигантом Alibaba Group с целью выхода на рынок Китая.

Американская компания заявила, что хочет, чтобы ее известный Beyond Burger был доступен в 50 магазинах Freshippo в Шанхае, сообщает MarketWatch. Как стало известно знаменитые бургеры производителя растительных аналогов мяса появятся на полках Freshippo уже на ближайших выходных.

Мы знаем, что сектор розничной торговли будет ключевой частью нашего успеха в Китае,

– отметил Этан Браун, генеральный директор Beyond Meat.

Что известно о Freshippo? Это сеть продуктовых магазинов, владельцем которой является Alibaba Group, в которых можно осуществлять покупку товаров как онлайн, так и непосредственно посетив торговое заведение. То есть такой формат призван улучшить физический и цифровой опыт покупки товаров.

Планы Beyond Meat касательно рынка Китая

Beyond Meat также планирует в течение года расширить количество магазинов Freshippo, где будет продаваться Beyond Burger, до 48 мест в Пекине и Ханчжоу. Продукт американской компании будет доступен и в мобильном приложении китайского магазина. Поэтому клиент сможет заказать доставку этого бургера.

Выход на рынок Китая Beyond Meat следует после ряда успешных партнерств с другими не менее известными брендами. Среди них Starbucks Inc., Yum Brands Inc., сети заведений быстрого питания KFC, Pizza Hut и Taco Bell. Beyond Meat также утвердил соглашение с компанией Sinodis, дистрибьютором продуктов питания.

Мы наблюдаем растущий интерес к мясу на растительной основе среди наших покупателей, и будем предлагать клиентам еще больше аналогов мясным продуктам в будущем,

– утверждают в Freshippo.

Оценка потенциала Beyond Meat на рынке Китая

Аналитик BTIG Питер Селех выразил оптимизм относительно потенциала Beyond Meat на китайском рынке.

Мы верим, что Китай станет стратегическим рынком для роста Beyond Meat в течение долгих годов,

– заявил Селех еще 8 июня, добавив, что американская компания имеет высокий потенциал продаж, как в Китае, так и на других рынках, куда она планирует выйти.