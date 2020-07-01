Google покупает канадского производителя популярных смарт-очков Focals: детали сделки
Alphabet Inc., материнская компания Google, подтвердила, что техгигант приобрел канадский стартап North, который разрабатывает смарт-очки Focals.
Условия сделки не разглашаются, однако The Globe and Mail сообщили, что Google заплатил за North около 180 млн долларов, пишет PYMNTS.
Узнайте больше о новых сделках на рынке: Beyond Meat на рынке Китая: производитель растительного мяса наладил партнерство с Alibaba
Технический опыт North будет полезен нам, поскольку мы будем продолжать инвестировать в сферы аппаратного обеспечения и развивать вычислительные технологии,
– утверждает Рик Остерлох, старший вице-президент по устройствам и услугам в Google.
По словам Остерлоха, Google хочет создать такое будущее, где все устройства работают вместе, а технологии отходят на второй план.
Мы называем это вычислительной средой,
– говорит Рик Остерлох.
Стивен Лейк, Мэттью Бейли и Аарон Грант, соучредители канадского стартапа, положительно оценивают приобретение North американским техгигантом. Для них главное то, что они и дальше смогут работать со своих родных городов - Китченера и Ватерлоо.
Объединение с Google значительно улучшит наше общее видение технологического будущего,
– отмечают соучредители North в блоге стартапа.
Интересно: Как бойкот Facebook влияет на цену акций компании
Что известно о смарт-очках от North?Смарт-очки North под названием Focals во время старта продаж в января 2019 года стоили 1000 долларов. Впоследствии стартап снизил цену этого продукта до 600 долларов. Однако даже после уменьшения стоимости "умные" очки Focals не начали сильно продаваться: стартапу удалось продать около тысячи экземпляров.
На линзах смарт-очков отображается информация со смартфона: дата и время, погода, различные уведомления, почта и т.д.
Напомним о Google Glass
Как известно Google тоже разработал смарт-очки Google Glass и представила их еще в 2013 году. Однако устройство техгиганта работало со сбоями, время автономной работы было слишком коротким, а некоторые пользователи отметили, что оно "нелепо выглядит". В результате компания отказалась от дальнейшей разработки Google Glass.