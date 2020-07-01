Alphabet Inc., материнская компания Google, подтвердила, что техгигант приобрел канадский стартап North, который разрабатывает смарт-очки Focals.

Условия сделки не разглашаются, однако The Globe and Mail сообщили, что Google заплатил за North около 180 млн долларов, пишет PYMNTS.

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Технический опыт North будет полезен нам, поскольку мы будем продолжать инвестировать в сферы аппаратного обеспечения и развивать вычислительные технологии,

– утверждает Рик Остерлох, старший вице-президент по устройствам и услугам в Google.

По словам Остерлоха, Google хочет создать такое будущее, где все устройства работают вместе, а технологии отходят на второй план.

Мы называем это вычислительной средой,

– говорит Рик Остерлох.

У сотрудников North не возникнет каких-либо неудобств. Они присоединятся к команде Google и будут работать в канадских городах Китченер и Ватерлоо.

Стивен Лейк, Мэттью Бейли и Аарон Грант, соучредители канадского стартапа, положительно оценивают приобретение North американским техгигантом. Для них главное то, что они и дальше смогут работать со своих родных городов - Китченера и Ватерлоо.

Объединение с Google значительно улучшит наше общее видение технологического будущего,

– отмечают соучредители North в блоге стартапа.

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