Компания Уоррена Баффета продала часть акции двух крупнейших банков мира

Инвестиционная компания Berkshire Hathaway, возглавляемая миллиардером Уорреном Баффетом, стремительно снизила свою долю в одних из крупнейших мировых банков – Goldman Sachs и JP Morgan.

Компания Уоррена Баффета в первом квартале продала 84% акций Goldman Sachs, которыми она обладает, пишет Bloomberg. В результате доля Berkshire Hathaway снизились примерно на 10 млн акций.

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В частности, еще в декабре 2019 Уоррен Баффет сообщал о наличии более 12 млн ценных бумаг. Однако к концу марта количество акций сократилась до 1,92 млн.

По данным Financial Times, в процентах от общего количества ценных бумаг Goldman Sachs доля Berkshire Hathaway снизилась с 2,9% до 0,6%. Согласно информации Bloomberg, акции банка упали в цене сразу на 33% в первом квартале этого года.

Также стало известно, что Berkshire Hathaway продал свои акции в еще одном крупном банке – JP Morgan Chase & Co. Однако в этом случае доля фирмы миллиардера в JP Morgan уменьшилась не так кардинально, как в Goldman Sachs: с 1,94% до 1,88%.

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Кроме того, Berkshire Hathaway сократила свою долю и в глобальном маркетплейсе Amazon. Ритейлер заявил, что расходы на поддержку полноценной работы площадке в условиях пандемии коронавируса значительно возросли. Именно этот фактор может повлиять на доходы Amazon. Вероятно, эта причина и стала решающей для компании Уоррена Баффета, поэтому она и продала акции маркетплейса.

Berkshire Hathaway полностью вышла из состава совладельцев компании The Travelers Companies, одного из крупнейших страховых провайдеров в США, и энергетического предприятия Philips 66. В частности, рыночная стоимость последней фирмы в конце 2019 составляла 25 млн долларов.

Как известно, ранее Berkshire Hathaway активно инвестировала в акции банков. Кроме Goldman Sachs и JP Morgan, в ее портфеле были ценные бумаги PNC и Bank of America Corp.

Напомним, в прошлом месяце во время собрания акционеров Уоррен Баффет признался, что продал все акции четырех ведущих авиакомпаний.

Что касается самой Berkshire Hathaway, то ее акции снизились в цене на 25% в 2020 году, а убытки составили 50 млрд долларов.