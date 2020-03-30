Компания Уоррена Баффета имеет достаточно средств, чтобы купить Tesla, Starbucks или McDonald's

Компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway может позволить себе приобрести почти любую из компаний США. Ведь пандемия коронавируса в мире значительно повлияла на рыночную капитализацию ряда фирм, в частности, снизив ее.

В портфеле компании миллиардера сосредоточено 125 млрд долларов наличными, пишет Markets Insider. Также в декабре прошлого года предприятие осуществило краткосрочные инвестиции в казначейские облигации, что тоже стало выгодным вложением.

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Если предположить, что объем активов Berkshire Hathaway не изменился, то компания Уоррена Баффета по состоянию на момент закрытия торгов в пятницу, 27 февраля, могла сразу (не в кредит) купить ряд других предприятий США. В частности:

одну компанию из тех, акции которых входят в индекс широкого рынка США S&P 500 . Например, Berkshire Hathaway может позволить себе приобрести популярную сеть заведений быстрого питания McDonald's (125 млрд долларов) или платежную систему PayPal (118 млрд долларов).

из тех, акции которых входят в индекс широкого рынка США . Например, Berkshire Hathaway может позволить себе приобрести популярную сеть заведений быстрого питания (125 млрд долларов) или платежную систему (118 млрд долларов). более 80 среди 100 предприятий , ценные бумаги которых торгуются на бирже Nasdaq . Это производитель электромобилей Tesla (97 млрд долларов) и сеть кофеен Starbucks (82 млрд долларов).

, ценные бумаги которых торгуются на бирже . Это производитель электромобилей (97 млрд долларов) и сеть кофеен (82 млрд долларов). 11 среди 30 компаний, акции которых котируются для вычисления промышленного индекса Доу-Джонса. Это может быть одна из крупнейших аэрокосмических корпораций Boeing (102 млрд долларов) или финансовый холдинг Goldman Sachs (57 млрд долларов).

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Однако сам Уоррен Баффет ценит финансовую защищенность. Он пообещал никогда не вычерпывать денежные накопления Berkshire Hathaway.

Часть наших активов считается неприкосновенной. У нас должно быть в запасе хотя бы 20 млрд долларов наличкой для защиты от внешних бедствий,

– говорится в обращении Баффета к акционерам.

Если предположить, что Berkshire Hathaway не потратила бы больше, чем 105 млрд долларов на покупку других компаний, она все еще может позволить себе приобрести таких промышленных гигантов: 3M (78 млрд долларов), T-Mobile US (73 млрд долларов), United Parcel Service (86 млрд долларов) или General Electric (71 млрд долларов).

Компания Уоррена Баффета могла даже купить сеть супермаркетов Target (48 млрд долларов), а также американский автомобильный концерн General Motors (32 млрд долларов).



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Будучи осторожным инвестором, Баффет, несомненно, избавится от многих из вышеупомянутых предприятий. Однако количество компаний, которое способна приобрести Berkshire, свидетельствует о денежных объемах фирмы миллиардера.

Berkshire Hathaway – что известно об компании? Это американская холдинговая компания, занимающаяся инвестициями и страхованием. Генеральный директор Berkshire Hathaway – Уоррен Баффет. Он владеет 31% акций компании. Годовая чистая прибыль Berkshire Hathaway составляет 29,2 миллиарда долларов. Это число увеличилось, если сравнивать его с 2018 годом, когда компания инвестировала средства в предприятие Kraft Heinz Co и понесла ущерб. Однако операционная прибыль компании Уоррена Баффета снизилась на 23% в 2019 году до 4,4 млрд долларов.