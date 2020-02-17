Компания Уоррена Баффета купила акции популярной сети супермаркетов

Инвестиции холдинговой компании Berkshire Hathaway в американскую сеть супермаркетов Kroger способствовали резкому росту акций ритейлера.

В частности, ценные бумаги одного из крупнейших продуктовых ритейлеров США, Kroger, выросли на 6%, сообщает PYMNTS.com. Это произошло после новости о том, что Berkshire Hathaway в течение четвертого квартала 2020 приобретет 19 млн акций торговой сети.

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Отмечается, что покупка такого количества акций Kroger стоила Berkshire Hathaway около 549 млн долларов.

Berkshire Hathaway: во что вкладывает деньги компания Уоррена Баффета

Berkshire Hathaway, генеральным директором которой является миллиардер Уоррен Баффет , входит в число крупнейших акционеров Kroger.

, входит в число крупнейших акционеров Kroger. Холдинг также владеет пакетом акций Amazon . Компания Баффета заявила в мае 2019 года, что начала покупать ценные бумаги американского гиганта электронной коммерции.

. Компания Баффета заявила в мае 2019 года, что начала покупать ценные бумаги американского гиганта электронной коммерции. В 2016 году Berkshire Hathaway приобрела акции Apple , когда стоимость ценных бумаг купертиновской техкомпании была высокой. По нынешнему курсу акции Apple, которыми располагает Berkshire Hathaway, стоят более 50 млрд долларов.

, когда стоимость ценных бумаг купертиновской техкомпании была высокой. По нынешнему курсу акции Apple, которыми располагает Berkshire Hathaway, стоят более 50 млрд долларов. Кроме того, компания Баффета инвестировала средства и в другие предприятия , деятельность которых связана с производством продовольствия и напитков: Kraft Heinz , Coca-Cola и Mondelez .

, деятельность которых связана с производством продовольствия и напитков: , и . А еще Berkshire Hathaway является материнской фирмой несколько других брендов: производителя сладостей See's Candies, сети заведений быстрого питания Dairy Queen и производителя кухонной посуды Pampered Chef cookware.

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Сам Уоррен Баффет недавно увеличил объемы своих инвестиций на 41% в компании мебели высокого класса RH (ранее известная как Hardware Restoration). Также миллиардер приобрел 648,447 акций фирмы Biogen, работающей в сфере биотехнологий, на сумму 192 млн долларов.

Что такое Berkshire Hathaway Это американская холдинговая компания, которая занимается инвестициями и страхованием. Она контролирует более 40 компаний в таких секторах, как финансовые услуги, кондитерское производство, издательское дело, ювелирный бизнес, производство мебели, ковров, стройматериалов и др. Генеральным директором компании является Уоррен Баффет, который владеет 31% акций компании. Несмотря на то, что акции компании самые дорогие в мире, сама компания не входит в топ-10 самых дорогих брендов мира.