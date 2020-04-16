Компания Уоррена Баффета получила 200 млн долларов дивидендов от ведущего нефтепроизводителя

Американская нефтяная компания Occidental Petroleum выплатила фирме миллиардера-инвестора Уоррена Баффета Berkshire Hathaway дивиденды размером 200 млн долларов.

Это сигнализирует о том, что в промышленного предприятия сосредоточены запасы налички, несмотря на обвал цен на нефть, пишет Markets Insider.

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В 2019 году Berkshire Hathaway помогла Occidental Petroleum приобрести конкурентный бизнес за 38 млрд долларов. В частности, компания Уоррена Баффета купила акции нефтяного предприятия на 10 млрд долларов с высокой доходностью в 8% при выплате дивидендов. В течение первого квартала 2020 года, Occidental выплатил фирме Баффета сумму в акциях со скидкой 10%.

Последние недели для нефтяной компании не совсем успешные, как и для ее конкурентов. Ведь через коронавирус спрос на сырье снизился до исторических минимумов. Кроме того, на стоимость нефти повлияла "ценовая война" Саудовской Аравии и России.

На прошлых выходные группа ОПЕК+ договорилась о сокращении нефтедобычи в течение мая-июня на 9,7 млн баррелей в день. Несмотря на достижения договоренности цены на нефть не начали подниматься. А после того, как Международное энергетическое агентство спрогнозировало рекордный спад спроса на нефть, стоимость сырья опустилась ниже 20 долларов за баррель по состоянию на среду, 15 апреля.

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В четверг, 16 апреля, акции Occidental Petroleum торговались по 13,28 доллара за одну штуку. К концу 2019 году в портфеле Berkshire Hathaway было сосредоточено 2% акций нефтяной компании. Если спрос на нефть увеличится, компания Уоррена Баффета может хорошо заработать на акциях Occidental.

Occidental Petroleum также должна погасить долг в размере 40 млрд долларов. Нефтяная компания сэкономила наличные, сократив почти наполовину капитальные расходы и снизив зарплату руководству.

Berkshire Hathaway – что известно о компании? Это американская холдинговая компания, занимающаяся инвестициями и страхованием. Генеральный директор Berkshire Hathaway – Уоррен Баффет. Он владеет 31% акций компании. Годовая чистая прибыль Berkshire Hathaway составляет 29,2 млрд долларов. Это число увеличилось, если сравнивать его с 2018 годом, когда компания инвестировала средства в предприятие Kraft Heinz Co и понесла ущерба. Однако операционная прибыль компании Уоррена Баффета снизилась на 23% в 2019 году до 4,4 млрд долларов.