Крупнейшим финансовым ущербом, вызванным пандемией коронавируса, для американской экономики, вероятно, будет снижение ВВП США на 7,9 трлн долларов до 2030 года.

Об этом пишет PYMNTS с ссылкой на данные Бюджетного управления Конгресса США. Вышеназванная сумма учитывает в себя финансирование в несколько триллионов долларов, утвержденное американским правительством на борьбу с последствиями коронавируса. Как известно, государство предоставляет средства бизнесу, физическим лицам, на тестирование населения.

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Что повлияет на снижение ВВП США

Директор Бюджетного управления Конгресса США Филипп Л. Свагель на запрос сенатора Чака Шумера заявил, что экономический спад в США может возникнуть из-за банкротства бизнеса и меры социального дистанцирования. Последний фактор заставит людей осторожнее относиться к людным местам, поэтому, соответственно, их расходы значительно уменьшатся.

Уровень безработицы в США вырос более чем 14% с момента вспышки коронавируса в стране в марте. Это приведет к нежеланию потребителей тратить деньги. Также может снизиться спрос на ипотеки и объем платежей по кредитным картам.

Недавнее падение цен на нефть тоже станет одним из факторов, которые негативно повлияют на экономику США. В частности, инвестиции в США в нефтяной сектор значительно уменьшатся.

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Государственное финансирование как сдерживающая мера

В то же время, Свагель заявил, что недавний принят закон, среди которого так называемые акты о финансовой помощи "CARES" и "HEROES", могут уменьшить ущерб экономике страны. Эти подзаконные акты учитывают выделение материальной помощи населению, малому бизнесу, покупку средств индивидуальной защиты и проведения тестирования на COVID-19.

Во избежание еще одной Великой депрессии, Сенат должен действовать срочно, чтобы убедиться, что американцы имееют за что прокормить свои семьи и обеспечить крышу над головой,

– отметил сенатор Чак Шумер.