Как коронавирус повлиял на бизнес интернет-гиганта Alibaba: доходы и прогнозы

Alibaba, китайский гигант электронной коммерции сообщил, что с марта в стране происходит "устойчивое восстановление" после пандемии коронавируса. В то же время, компания заявила, что путь к полной стабилизации экономики остается неопределенным.

Объем продаж Alibaba выросли на 22% в течение первых трех месяцев 2020 года, пишет BBC. Такой рост произошел, несмотря на жесткие ограничения, введенные властями для сдерживания распространения коронавируса.

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Выручка компании оказалась выше ожиданий аналитиков, обусловлено высоким спросом на электронику и товары в сфере облачных технологий. Однако сбой сети поставки товаров и некоторые инвестиционные потери все же сказались на результатах деятельности онлайн-ритейлера за первый квартал 2020 года.

Сейчас за экономикой Китая, в которой Alibaba является одним из ключевых игроков, наблюдает весь мир. Ведь именно эта страна является примером того, как происходит восстановление экономической деятельности и вообще жизни населения после пандемии COVID-19.

На этой неделе правительство КНР заявило, что не будет ставить перед собой цель экономического роста в этом году. Впервые с 1990 года власти страны отказались формулировать экономические цели на год.

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Многие мировые компании также решили не делать прогнозов на будущий год из-за неопределенности, вызванной пандемией. В пятницу, 22 мая, Alibaba, которая руководит одной из крупнейших групп торговых веб-площадок, тоже предупредила о неопределенности своего будущего.

Однако представители компании сообщили инвесторам, что ожидают роста доходов примерно на 27% в течение следующих 12 месяцев. Для сравнения: прошлогодний показатель равен 35%.

Несмотря на то, что пандемия негативно повлияла на большинство наших внутренних коммерческих проектов, начиная с января, мы наблюдаем устойчивое восстановление с марта,

– заявила главная финансовая директор Alibaba, Мэгги Ву.

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По данным онлайн-ритейлера, за первые три месяца 2020 года доходы от продаж составили 16 млрд долларов, а выручка на основных его торговых площадках увеличился почти на 19%. Продажи в сфере облачных технологий компании выросли на 58%.

Международный бизнес Alibaba рост значительно медленнее в течение первых трех месяцев 2020 года. Например, сайт Lazada, ориентированный на Юго-Восточную Азию, принес компании около 7% доходов.

Для нашего международного коммерческого бизнеса ... сроки и темпы восстановления остаются тоже неопределенными, поскольку спрос в странах за пределами Китая остаются слабыми,

– утверждают в Alibaba.