Коронавирус — временная и не самая большая угроза для инвесторов: мнение инвестора-миллиардера

Влияние коронавируса на рынок был таким большим из-за паники инвесторов и временный характер последствий вируса. Есть угрозы куда важнее для рынка, рассказал Рэй Далио, который контролирует активы Bridgewater Associates в размере 160 миллиардов долларов.

Он признал, что "не разбирается, когда речь идет о пандемии", но это не мешает ему нажать паузу на кнопке паники коронавируса. Об этом сообщает MarketWatch со ссылкой на выступление инвестора на конференции Web Summit в Абу-Даби.

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Что меня больше всего волнует – это когда произойдет экономический спад (последний кризис был 11 лет назад). Будь то через один, два или три года, но спад будет с большей полярностью, которая существует сейчас, разрывом между бедными и богатыми и политическим разрывом. Меня бы это больше беспокоило,

– считает Рэй Далио.

Рэй Далио также считает, что китайский коронавирус в конце концов будет кратковременное воздействие на фондовый рынок.

Опасения инвесторов по поводу эпидемии "наверное, имело несколько преувеличен влияние на ценообразование активов за его временный характер, поэтому я ожидаю больше отскока", – сказал мильярдер. По его мнению через год-два о коронавирусе инвесторы будут мало говорить, потому что будут более насущные темы.

Последние данные свидетельствуют о том, что число погибших от коронавируса перевалило за 1000 во всем мире, а индекс Доу-Джонса, который ранее "ходил" вокруг рекордных уровней, во вторник закрылся на безубыточной линии.

Что такое индекс Доу-ДжонсаЭто биржевой индекс ценных бумаг (акций) 30 крупнейших американских компаний. Он сводит всю информацию по акциям индустриальных предприятий на американской бирже ценных бумаг. На сегодня, индекс Доу-Джонса считается устаревшим и неточным. В профессиональных кругах чаще пользуются индексом S&P 500, который считается более точным, поскольку исчисляется на основе данных 500 крупнейших компаний США. Однако индекс Доу-Джонса остается самым цитируемым в СМИ биржевым индексом.

Тем временем Далио, который заработал больше денег для своих клиентов с 1975 года, чем любой другой хедж-фонд, по данным Bloomberg, сейчас планирует хеджировать риски, то есть делать инвестиции так, чтобы они друг друга компенсировали. Это инструмент снижения инвестиционных рисков.

Когда вы не уверены что делать, то лучшая инвестиционная стратегия – это разумно диверсифицироваться по географическим местам, по классам активов и валютах,

– написал Далио в посте LinkedIn.

Коронавирус в 2020 годуБольшая группа респираторных вирусов, которые могут вызвать как простудные заболевания, так и осложненную форму пневмонии. Вирус передается воздушно-капельным путем от человека к человеку. По состоянию на 12 февраля количество подтвержденных случаев заражения составляет более 44 000 человек, а общее число смертей возросло до более тысячи.