Коронавирус, евро и цены на нефть: что может привести к обвалу на рынке акций Великобритании

Фондовый рынок Великобритании тоже потерпел стремительное падение в условиях опасений относительно негативных последствий коронавируса для мировой экономики.

Так, британский фондовый индекс FTSE 100 снизился в четверг, 5 марта, сообщает Forbes.

Заявление министра здравоохранения Германии Йенса Шпана о выявлении все больше новых случаев заражения новым вирусом всколыхнула финансовые рынки.

Читайте также: Как коронавирус повлияет на мировую экономику и рынок акций: три сценария развития событий

Однако коронавирус, Covid-19 – не единственная угроза, которая может нанести удар британскому фондовому рынку в 2020 году. Переходный период после Brexit и потенциальное падение темпов роста экономики еврозоны также могут стать причинами резкого снижения цен на акции.

Курс евро

Ухудшение экономических условий в странах Европы связано с падением курса евро. Это может иметь огромное влияние на крупнейшие компании Великобритании, которые все еще зависят от еврозоны и осуществляют финансовые операции с предприятиями стран, входящих в состав Европейского Союза, в единой валюте – евро. Падение курса евро против фунта стерлинга негативно скажется на прибыли этих компаний. Unilever, Vodafone, International Consolidated Airlines, Associated British Foods и другие британские компании все еще зависимы от курса евро.



Интересно: Фондовый рынок США падает: акции техкомпаний стремительно снижаются в цене

В общем, уровень экономики стран Европы ухудшилось в результате распространения нового коронавируса. Есть вероятность того, что Европейский центральный банк вслед за Федеральной резервной системой США снизит базовую процентную ставку, чтобы избежать нового финансового кризиса. Это решение, в свою очередь, также повлечет давление на курс евро.



Курс евро повлияет на фондовый рынок Великобритании / Flickr

По теме: Всемирный банк против коронавируса: организация выделила 12 млрд долларов помощи странам

Либерализация денежно-кредитной политики со стороны Банка Англии тоже возможно в условиях распространения коронавируса. Однако такое послабление может быть гораздо существенным именно во Франкфурте – финансовой столице Германии, если учитывать хуже состояние экономик крупных стран еврозоны по сравнению с Великобританией.

Снижение цен на нефть

По данным FTSE Russell, энергетические гиганты Royal Dutch Shell и BP составляют почти 13% всей рыночной оценки индекса FTSE 100. Как видим, сектор нефти и газа достаточно большой долей этого фондового показателя. Если FTSE 100 будет снижаться, акции компаний этого сектора не будут прибыльными. Кроме того, цены на нефть снизились на 10 долларов еще полторы недели назад из-за распространения коронавируса. Сегодня, 6 марта, стоимость нефти Brent упала до 49,57 доллара за баррель. По данным аналитиков UBS, цены на черное золото в этом году могут достичь 45 долларов за баррель. Среди других основных макроэкономических и геополитических факторов, которые могут повлиять на снижение стоимости нефти – торговая война США и Китая. В долгосрочной перспективе – это решение ОПЕК по объему добычи сырья.

Коронавирус в мире: последняя статистика Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название китайскому коронавирусу 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от "коронавирусная болезнь 2019 – coronavirus disease 2019"). По состоянию на 6 марта 2020 в мире зарегистрировано 98 387 подтвержденных случаев заражения, из них 3383 – летальные. Выздоровели уже 55 441 человек. В Украине подтвержден один случай заболевания COVID-19, вызванный новым коронавируса.