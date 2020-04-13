Коронавирус и бизнес: Канада выделит более 50 млрд долларов на зарплаты частному сектору

Палата общин, одна из составляющих парламента Канады, на внеочередном заседании в субботу, 11 апреля, согласовала пакет антикризисной помощи предприятиям, пострадавшим от пандемии коронавируса.

Таким образом канадское правительство хочет предотвратить массовые увольнения в стране, сообщает Business Insider.

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что пакет помощи, известный как "Canada Emergency Wage Subsidy" (CEWS) является крупнейшей экономической инициативой страны со времен Второй мировой войны. Размер финансовой помощи составляет около 73 миллиардов канадских долларов (52 миллиарда долларов США).

CEWS покроет до 75% – в среднем 58 700 долларов США, заработанных работником в течение трех месяцев. Так, канадские компании могут получать еженедельно по 607 долларов США на одного работника. Таким образом бизнесу будет проще выплачивать своим сотрудникам зарплату.

Предполагается, что деньги должны помочь компании гарантировать заработок работнику в течение от двух до пяти недель. Кроме того, предприятия смогут получить финансирование на 12 недель, если докажут, что понесли колоссально большой материальный ущерб вследствие коронавируса.



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Чтобы подать заявку на получение помощи от государства, предприятию нужно доказать, что его доходы снизились на 15% в марте, апреле или мае 2020 года в сравнении с показателями за аналогичный период 2019 или за первые два месяца 2020 года. Если окажется, что компания специально занизит объем доходов, ее оштрафуют на 25% от суммы, полученной в рамках антикризисного пакета.

На получение госфинансирования в Канаде имеют право все представители бизнеса, кроме государственного сектора. Так, за последние несколько недель более 5 млн канадцев - примерно четверть рабочей силы страны – обратились за помощью в связи с безработицей.

По данным Университета Джона Хопкинса, в Канаде подтверждено 24 380 случаев заражения коронавирусом, из них 717 человек умерли. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в прошлом месяце временно приостановил все транспортные сообщения между США и Канадой.