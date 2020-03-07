Коронавирус и бизнес: сенатор США обязал компании финансово поддерживать работников

Сенатор-демократ Марк Уорнер обратился к нескольким международным компаниям, работающих по модели gig-экономики, с просьбой выделить финансовую помощь своим работникам в связи со вспышкой коронавируса.

Из числа предприятий, к которым написал политик, есть сервисы заказа такси Uber, Lyft, платформы для доставки продуктов, готовой еды из ресторанов и товаров Instacart, Postmates, Grubhub and DoorDash, пишет PYMNTS.com.

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Gig-экономика – что это такое? Это экономика, в основе которой – труд внештатных рабочих. То есть в компании, работающие по такой модели, свободный график работы или неполная занятость являются нормальным явлением. По такому принципу работают фрилансеры. Одним из примеров компаний, деятельность которых построена на такой схеме, сервис такси Uber. Водители регистрируются в приложении и осуществляют заказы, когда им удобно. Обычно, работа в Uber – это дополнительный заработок.

Поскольку стратегия властей Соединенных Штатов – внимательно следить и оперативно реагировать на новые случаи коронавируса - я призываю вас (компании – ред.) взять на себя обязательства предоставить финансовую безопасность вашим работникам и направить свои действия на повышении общественного здоровья коллектива,

– отметил Уорнер в своем обращении.

Сенатор призвал компании решить возможные финансовые сложности работников, если они больны или вынуждены временно прекратить работать через коронавирус. Чтобы замедлить темпы распространения Covid-19, очень важно, чтобы компании своим примером показывали, что важно поддерживать своих работников,

– утверждает Уорнер.

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В письме-обращении сенатора Уоррена сказано, что сотрудники gig-компаний имеют больше шансов заразиться новым коронавирусом. Ведь они работают по свободному графику и, как правило, без отпусков, не имеют медицинского страхования.

В результате многие из этих работников рискуют потерять доход, если придется, все-таки, временно не работать через карантинные мероприятия компании, – отмечает Уорнер.

Реакция бизнеса:

Представители компании Uber заявили, что сервис такси изучает вопрос о предоставлении компенсаций водителям, которым диагностировано заболевание.

заявили, что сервис такси изучает вопрос о предоставлении компенсаций водителям, которым диагностировано заболевание. В Lyft , еще одном сервисе такси, тоже утверждают, что готовы финансово поддерживать своих сотрудников.

, еще одном сервисе такси, тоже утверждают, что готовы финансово поддерживать своих сотрудников. Представители фирмы DoorDash заявили, что подробнее хотят пообщаться с сенатором о "инновационных решения" помощи работникам.

заявили, что подробнее хотят пообщаться с сенатором о "инновационных решения" помощи работникам. Американская компания Postmates, что работает с курьерами для доставки товаров на местном уровне, придумала, как доставлять продукты клиентам, напрямую не контактируя с ним. Кроме того, они призывают своих работников соблюдать протокол безопасности, в частности, чаще мыть руки или оставаться дома в случае простуды.

Что известно о коронавирусе? Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название китайскому коронавирусу 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от "коронавирусная болезнь 2019 – coronavirus disease 2019"). По состоянию на утро 7 марта 2020 в мире зарегистрировано 102 186 подтвержденных случаев заражения, из них 3491 – закончились смертью. Выздоровели уже 57 389 человек. В Украине подтвержден один случай заболевания COVID-19, вызванный новым коронавирусом.