Коронавирус и деньги: британцы начали использовать меньше наличных

В Великобритании люди начали опустошать полки супермаркетов, как и везде в мире. Однако в период коронавируса британцы стали меньше пользоваться наличными.

Также граждане Великобритании стали все меньше хранить денежные накопления в наличных, сообщает PYMNTS.com.

Это вызвано тем, что в условиях пандемии люди стали реже снимать деньги из банкоматов, стараясь держаться подальше от мест, где сосредоточено больше всего бактерий. В результате спрос на физические деньги тоже уменьшился.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует использовать бесконтактные способы оплаты вместо наличных, чтобы избежать микробов. Однако пресс-секретарь международной организации заявила, что люди неправильно интерпретировали совет ВОЗ.

ВОЗ не говорил, что через банкноты можно заразиться COVID-19. И мы не делали никаких объявлений об этом. Нас спросили, может ли коронавирус передаваться через физические деньги. Мы объяснили, что люди должны мыть руки после контакта с купюрами, особенно, если они дальше собираются прикасаться к еде,

– отметила пресс-секретарь ВОЗ Фадела Чаиб.

Представительница ВОЗ добавила, что люди должны относиться к банкнотам так же, как и к любым другим поверхностям. Поэтому сейчас важно соблюдать правила гигиены.

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Центральные банки разных стран тоже предостерегают людей меньше использовать наличные для платежных операций. Так, регулятор Китая использует ультрафиолет для дезинфекции банкнот.

Эксперты трейдинговой компании UK Finance утверждают, что "нет научных доказательств того, что существует риск распространения коронавируса через наличные".

Интересно, что некоторые продуктовые магазины Великобритании вообще перестали принимать наличные из-за опасений, что таким образом переносится COVID-19. Однако полный переход на бесконтактные платежи пока тоже невозможен. Ведь в Великобритании есть значительная часть населения, у которой вообще нет банковской карты.