Коронавирус и финансовые рынки: 2020 может стать худшим для мировой экономики

Рост мировой экономики может замедлиться до самого низкого показателя со времен экономического кризиса 2007-2008 годов через новый коронавирус. Такой прогноз предоставили аналитики Bank of America.

В четверг, 27 февраля, американский банк снизил прогноз роста мирового внутреннего валового продукта (ВВП) до 2,8% в 2020 году, сообщает Markets Insider. Этот показатель стал самым низким с 2009 года и впервые упал до уровня ниже 3% после финансового кризиса 2007-2008 годов.

Читайте также: Влияет ли коронавирус на Украину?

Импульс роста ВВП были смягчены еще до распространения коронавируса. Однако жесткие карантинные меры Китая в условиях развития эпидемии привели к снижению темпов роста экономики КНР в первом квартале 2020 года, – отметил Адитья Бхаве, ведущий экономист Bank of America.

Американский банк снизил уровень ВВП Китая на 2020 года с 5,6% до 5,2% еще до распространения коронавируса. Однако после того, как эпидемия начала прогрессировать, финансовое учреждение прогнозирует "нулевой" рост экономики КНР в первом квартале и длительное восстановление финансовых показателей страны. Интересно: Коррекция на фондовом рынке: как долго длится и какие могут быть последствия Снижение темпов роста экономики Китая, вероятно, вызовет "эффект перекидывания", когда неутешительные показатели одной большой страны влияют на глобальное экономическое развитие. Длительные сбои работы ряда китайских компаний могут нанести ущерб мировой сети поставок продукции, – добавил Адитья Бхаве. Однако, по мнению экономиста Bank of America, нового финансового кризиса или глобальной пандемии в этом году не будет. К другим факторам, которые вызвали замедление темпов роста мировой экономики, принадлежат торговая война США и Китая и неопределенность в вопросе предстоящих президентских выборов в Соединенных Штатах. Но эти факторы лишь дополняют основную движущую силу масштабного экономического упадка – стремительное распространение коронавируса, подытожил Бхаве.

Что известно о коронавирусе? Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название китайскому коронавирусу 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от "коронавирусная болезнь 2019 – coronavirus disease 2019"). По состоянию на 29 февраля 2020 в мире зарегистрировано 85 187 подтвержденных случаев заражения, из них 2 762 – летальные. Выздоровели уже 39 545 человек. В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая заражением смертельным вирусом не зафиксировано.