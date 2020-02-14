Коронавирус и новые решения ФРС фондовый рынок США падает

В четверг, 13 февраля, рынок акций США начал стремительно падать. В частности, резко снизилась доходность государственных облигаций, уменьшились показатели главных фондовых индексов и курса японской иены.

Это произошло после сообщения Федерального резервного банка Нью-Йорка о дальнейшем сокращении операций репо сообщает Bloomberg.

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Кроме того, "лихорадку" на фондовом рынке США вызвала новость, что власти Китая пересмотрели методологию диагностики нового коронавируса. В результате возросло количество подтвержденных случаев заражения смертельным заболеванием.

Впервые на этой неделе снизился индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600. Его тянули вниз горнодобывающая и банковская сферы. Ключевые индексы фондовых бирж Японии, Шанхай, Гонконг и Южной Кореи тоже продемонстрировали падение, хотя, например, в Австралии – фондовый рынок наоборот начал расти.

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Цены на акции компаний снижаются: что известно

Неделя началась с ряда неутешительных новостей касательно отдельных мировых финансовых гигантов. В результате стоимость их ценных бумаг снизилась.

Финансовая группа Barclays Plc отличилась скандалом на этой неделе. Сейчас британские финансовые регуляторы выясняют характер отношений между главным исполнительным директором Джессом Стейли и покойным финансистом Джеффри Эпштейном. Последнего обвиняли в педофилии, организации проституции и торговли несовершеннолетними.



Джесс Стейли, исполнительный директор Barclays / Barclays

Акции швейцарского международного финансового холдинга Credit Suisse Group AG снизились в цене после сообщения компании о большем, вопреки ожиданиям аналитиков, убытке до момента уплаты налогов. Также резко упала цена и на ценные бумаги фирмы Nestle SA. Это произошло сразу же после известия о невыполнении плана роста продаж.

Однако ситуация может измениться, что позволит фондовом рынке окрепнуть. В частности, в четверг, 13 февраля, стало известно показатель основного индекса потребительских цен США. Эксперты прогнозируют, что в январе он вырастет на 0,2% быстрее, чем это происходило в декабре 2019 года.

В пятницу, 14 февраля, Китай и США планируют снизить тарифы на импорот рамках соглашения, подписанного в январе. Это тоже может повлиять на рост акций компаний и основных фондовых индексов.

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Падение цен на акции, курсов валют и доходов от облигаций: итоги недели

Ключевые фондовые индексы снизились:

Фьючерсы на индекс S&P 500 – на 0,5% по состоянию на 8:11 по лондонскому времени.

на 0,5% по состоянию на 8:11 по лондонскому времени. Stoxx Europe 600 – на 0,5%.

на 0,5%. MSCI Asia Pacific – на 0,1%.

на 0,1%. MSCI – на 0,2%.

Колебания валютных курсов:

Индекс Bloomberg Dollar Spot Index снизился на 0,1%.

снизился на 0,1%. Курс евро увеличился на 0,1% до 1.2978 доллара.

увеличился на 0,1% до 1.2978 доллара. Курс юаня снизился на 0,1% до 6,997 за доллар.

снизился на 0,1% до 6,997 за доллар. Японская иена выросла на 0,3% до 109,75 за доллар.

Продажа облигаций:

Доходность 10-летних государственных облигаций США снизилась на два пункта до 1,61%.

снизилась на два пункта до 1,61%. Доходность по двухлетним гособлигациям снизилась меньше, чем на один пункт до 1,44%.

снизилась меньше, чем на один пункт до 1,44%. Доходность 10-летних облигаций Германии уменьшилась на один пункт до -0,39%.

уменьшилась на один пункт до -0,39%. Доходность 10-летних облигаций Великобритании набрала четыре пункта и составляет -0,652%. Такой рост является крупнейшим за последние четыре недели.

Сырье и металлы:

Нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 0,8% до 51,59 доллара за баррель. Ранее на этой неделе цена нефти WTI снизилась до 50 долларов. Последний раз такое резкое падение произошло еще в 2017 году.

подорожала на 0,8% до 51,59 доллара за баррель. Ранее на этой неделе цена нефти WTI снизилась до 50 долларов. Последний раз такое резкое падение произошло еще в 2017 году. Цена на золото выросла на 0,6% до 1576,11 доллара за унцию. Такой рост стоимости драгоценного металла стал самым крупным за последнюю неделю.

выросла на 0,6% до 1576,11 доллара за унцию. Такой рост стоимости драгоценного металла стал самым крупным за последнюю неделю. Цена меди на Лондонской бирже металлов увеличилась на 0,3% до 5764 долларов за метрическую тонну, что стало самым высоким показателем почти за три недели.

Как коронавирус повлиял на падение фондового рынка В течение последних дней на фоне спекуляций, что влияние коронавируса на рост мировой экономики будет кратковременным, настроение инвесторов улучшилось. Однако это предположение было поставлено под сомнение, когда власти провинции Хубэй, что находится в центре эпидемии, сообщили о почти 15 000 новых случаев заражения вирусом. Такие данные удалось получить в результате повторного анализа всех имеющихся сведений о потенциальных жертвах заболевания. Поэтому они решили добавить "клинически диагностированы" случаи в свой ежедневный отчет.