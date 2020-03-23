Коронавирус и торговля: кому из ритейлеров США удастся пережить пандемию и не обанкротиться

Профессиональный американский инвестор и ведущий Джим Крамер спрогнозировал последствия коронавируса для ритейла.

По его словам, в США останутся только трое розничных торговцев, сообщает PYMNTS.com.

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Если мы преодолеем коронавирус быстро, тогда представители малого бизнеса торговой сферы еще могут открыться и возобновить работу. Если же пандемия затянется, тогда в стране (США – ред.) будет только трое розничных торговцев,

– заявил Крамер в эфире собственной телепрограммы "Mad Money" на CNBC.

В частности, тремя ритейлерами, которые смогут "выжить" после коронавируса будет интернет-гигант Amazon, а также американские сети супермаркетов Walmart и Costco.

Если прогноз осуществится и в США остается действительно только трое ритейлеров, представьте, что это значит для страны?

– отметил Крамер.

Кто такой Джим Крамер? Это американский инвестор, шоумен и эксперт по фондовых рынках. В прошлом занимал должность менеджера одного из хедж-фондов США. Он также известен своей деятельностью в качестве ведущего. В частности, имеет собственную программу "Mad money" на CNBC, а также является учредителем финансового веб-портала TheStreet.com. Кроме того, он пишет книги на тему фондового рынка и финансов.

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Сейчас вышеназванные торговцы действительно процветают. Ведь потребители чаще выбирают именно этих ритейлеров для пополнения запасов продуктов на случай введения еще более жестких карантинных мер.

Промышленный индекс Доу-Джонса снизился на 30% от своего наивысшего показателя в феврале этого года. Однако акции Walmart в пятницу, 20 марта, закрыли торги на уровне 128 долларов за одну штуку. Такая стоимость ценных бумаг ритейлера является для него довольно высокой.

Как американские ритейлеры работают в условиях пандемии

Представители Walmart заявили, что компания выделит 550 млн долларов на премии сотрудникам, работающим почасово. Исполнительный вице-президент сети супермаркетов Дэн Бартлетт отметил, что сотрудники Walmart докладывают "титанические усилия". Поэтому компания хотела бы предоставить им вознаграждение за их труд в такое непростое время.

Это будет мини-пакет бонусов для работников Walmart,

– добавил Бартлетт.

Кроме того, представители торговой сети заявили, что планируют нанять 150 тысяч новых работников до мая этого года, чтобы улучшить свой сервис в условиях коронавируса.

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В Costco рассказывают, что сейчас спрос на товары увеличился. Такого роста не наблюдалось даже в период праздников.

В Amazon заявляют, что собираются нанять еще 100 тысяч новых работников, а также повысить зарплату всем сотрудникам на 2 доллара.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала