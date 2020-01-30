Коронавирус и Brexit: как рынки акций Европы реагируют на ключевые события в мире

Из-за повышенной тревоги и вспышки коронавируса трейдеры внимательно следят за ситуацией на мировом фондовом рынке. В частности, все больше внимания сосредоточено на финансовых показателях европейских компаний.

В последние дни фондовые индексы стран Западной Европы значительно выросли, сообщает информагентство Интерфакс-Украина.

Перед тем эти показатели резко снизились, чему способствовало резкое распространение эпидемии пневмонии, вызванной новым коронавирусом.

Коронавирус – что это?Это группа вирусов, которые способны вызвать простудные заболевания и нетипичные пневмонии. В основном, коронавирусами принято считать вирусы инфекционного бронхита птиц, хотя в эту семью входят и коронавирусы человека.

Как выросли ключевые биржевые индексы на западноевропейском рынке до момента закрытия торгов (по состоянию на утро 29 января):

индекс крупнейших европейский компаний Stoxx Europe 600 – на 0,84% до 417,56 пунктов.

британский FTSE 100 – на 0,93%;

немецкий DAX – на 0,9%;

французский CAC 40 – на 1,07%;

итальянский FTSE MIB – на 2,61%;

испанский IBEX 35 – на 1,26%.

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В Европе также происходит ряд процессов, что влияет на акции многих компаний. Прежде всего внимание инвесторов приковано к процессу Brexit, выходу Великобритании из Европейского Союза, который должен завершиться 31 января. После этого начинается переходный период продолжительностью 11 месяцев, во время которого Лондон и Брюссель должны утвердить новые торговые договоренности.

Однако такие политические процессы пока не оказывают негативного влияния на доходы европейских компаний, что и доказали торги 28 января.

Лидером роста по результатам торгов стал Swedbank – один из крупнейших банков Швеции. Доход финансового учреждения за 2019 год превзошел прогнозы аналитиков, что повлияло на установление курса ее ценных бумаг. Так, котировки акций банка выросли на 8,13%.

Новость о том, что американская машиностроительная корпорация BorgWarner Inc покупает британское подразделение Delphi Technologies Plc., повлияла на рост ценных бумаг ведущих производителей автозапчастей Европы. В частности, стоимость акций французской Faurecia выросла на 3,18%, а скандинавской Nokian Renkaat – на 3,51%.

Также на 0,85% повысилась стоимость акций ирландского бюджетного авиаперевозчика Ryanair.

Для компании Avast Plc, разработчика программного обеспечения, торги прошли не совсем успешно, поскольку ее акции стали дешевле. На снижение стоимости ценных бумаг предприятия повлияла новость о том, что Avast продавала данные своих пользователей.

На 2,08% дешевле торговались акции нидерландской технологической компании Royal Philips NV. Причиной такого падения их стоимости стал опубликованный финансовый отчет за четвертый квартал 2019 года. Чистая прибыль компании снизилась на 17% до 556 млн евро. За аналогичный период 2018 года этот показатель составлял 637 млн ​​евро.