Коронавирус ослабляет мировую экономику: цена на медь стремительно падает

Китайский коронавирус негативно влияет на европейскую экономику, темпы которой и так замедляются. В частности, эпидемия вызвала резкое падение цен на медь и неопределенность регулятора США относительно процентных ставок на 2020 год.

Спрос на медь считают барометром состояния мировой экономики. Из-за распространения нового коронавируса происходит стремительное падение цены металла, сообщает PYMNTS.com. Также нет уверенности, что Федеральная резервная система США (ФРС) оставит неизменными процентные ставки до конца 2020 года.

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В ЕС ожидают PIM

В пятницу, 20 февраля, компания IHS Markit, занимающейся прогнозами цен на нефть и металлы, а также созданием рейтингов компаний, представит индекс Национальной ассоциации менеджеров закупок (PIM) для еврозоны, а также для двух ее крупнейших экономик – Франции и Германии.

Индекс PIM – что это такое Индекс деловой активности в секторе промышленности. Он основан на исследовании деятельности специалистов по закупкам несколько промышленных компаний и характеризует состояние делового климата. PIM предоставит краткий обзор того, как развиваются компании того или иного региона. На основе этого индекса можно понять, насколько сильно влияет коронавирус промышленность.

Процентные ставки центральных банков

Низкий уровень инфляции и слабый рост экономики – особенно немецкой – заставили Европейский центральный банк (ЕЦБ) в прошлом году снизить процентные ставки.

Центральный банк США обнародует информацию относительно показателей процентных ставок на заседании во вторник, 18 февраля.

В прошлом месяце американский финансовый регулятор заявил, что не будет менять до конца года свою ставку с 1,5% до 1,75%. Однако из-за падения мировой экономики в результате распространения нового коронавируса, Федеральный резервный банк США может снизить процентные ставки в 2020 году.

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Цена на медь рекордно снизилась из-за коронавируса

Вспышка заболевания в Китае также повлияла на цену меди. В частности, по мере приближения момента подписания торгового соглашения между США и Китаем, стоимость металла выросла. Однако с тех пор цена меди снизилась из-за опасений, что коронавирус может негативно повлиять на экономику США.

Так, в середине января этого года тонна меди стоила 6,3 тысячи долларов. После вспышки эпидемии коронавируса стоимость меди снизилась до 5528 долларов за тонну. Сейчас металл торгуется на уровне более 5,7 тысячи долларов за тонну.

Коронавирус: что происходит в Китае и мире Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название китайскому коронавирусу 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от "коронавирусная болезнь 2019 – coronavirus disease 2019»). По состоянию на 17 февраля 2020 в мире зарегистрировано 71 710 подтвержденных случаев заражения, из них 1775 – летальные. В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая заражением смертельным вирусом не зафиксировано.