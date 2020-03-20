Коронавирус подтолкнул США к рецессии: экономисты прогнозируют рекордное снижение ВВП
Из-за пандемии коронавируса школы, университеты, рестораны и заводы в США, как и в большинстве стран мира, закрыты на карантин. Эти меры необходимы для сдерживания распространения смертельного заболевания, вызванного COVID-19.
Паника на фоне увеличения количества больных подтолкнула экономику США к рецессии. Об этом заявили экономисты Bank of America, сообщает Markets Insider.
Мы считаем, что экономика США упала в рецессию, и это глубокое погружение в новый кризис,
– отметили экономисты Bank of America под руководством Мишель Мейер.
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Экономисты прогнозируют, что ВВП США рухнет во втором квартале 2020 года, снизившись на 12% в соответствии с сезонно скорректированной годовой ставкой. По словам экспертов, это самое большое квартальное снижение ВВП США за весь послевоенный период. В первом квартале 2020 внутренний валовой продукт вырос всего на 0,5%.
По прогнозам экономистов Bank of America, в течение всего 2020 ВВП США снизится на 0,8%.
Американский фондовый рынок тоже попал под влияние пандемии коронавируса. В результате самая длительная эра "быков" завершилась, и биржевые показатели попали на территорию "медведей" – начали резко снижаться.
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Сообщение финансовых экспертов Bank of America о наступлении рецессии в Соединенных Штатах вызвано рядом заявлений других специалистов отрасли. В частности, последние предупреждают, что, вероятно, экономика США серьезно пострадает, поскольку вспышка коронавируса замедляет активность потребителей и подавляет их доверие.
Люди потеряют работу, их состояние в разы снизиться, а доверие к государству будет утрачено. Улучшить ситуацию сможет только целенаправленная и агрессивная реакция политиков, направленная на возмещение потерь экономической деятельности и обеспечение устойчивой, надежной финансовой системы,
– утверждает Мейер.
В результате уровень безработицы в США увеличится вдвое, достигнув 6,3%.
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По данным специалистов, больше всего пострадают от последствий коронавируса: розничная торговля, сфера развлечений, гостинично-ресторанное индустрия. В этих областях следует ожидать наибольшее количество увольнений и сокращения рабочих мест.
Единственным положительным фактором, прогнозируют экономисты Bank of America, – экономика США начнет восстанавливаться уже в третьем квартале 2020 года. То есть спад будет краткосрочным. Однако быстрое восстановление зависит от действий власти, отметили эксперты.
Пока Федеральная резервная система США концентрирует внимание на восстановлении ликвидности финансовой системы, правительство страны должно сосредоточиться на кризисе ликвидности в реальной экономике,
– добавила Мишель Мейер.
Напомним, Федрезерв США на этой неделе снизил базовую учетную ставку в диапазоне от 0% до 0,25%.
В среду, 18 марта, президент США Донал Трамп подписал экстренный антикризисный пакет, в который входит оплачиваемый больничный отпуск для граждан, чтобы помочь людям в условиях распространения коронавируса. Кроме того, Белый дом все еще требует дополнительного триллиона долларов для экономики страны.