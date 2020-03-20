Коронавирус подтолкнул США к рецессии: экономисты прогнозируют рекордное снижение ВВП

Из-за пандемии коронавируса школы, университеты, рестораны и заводы в США, как и в большинстве стран мира, закрыты на карантин. Эти меры необходимы для сдерживания распространения смертельного заболевания, вызванного COVID-19.

Паника на фоне увеличения количества больных подтолкнула экономику США к рецессии. Об этом заявили экономисты Bank of America, сообщает Markets Insider.

Мы считаем, что экономика США упала в рецессию, и это глубокое погружение в новый кризис,

– отметили экономисты Bank of America под руководством Мишель Мейер.

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Экономисты прогнозируют, что ВВП США рухнет во втором квартале 2020 года, снизившись на 12% в соответствии с сезонно скорректированной годовой ставкой. По словам экспертов, это самое большое квартальное снижение ВВП США за весь послевоенный период. В первом квартале 2020 внутренний валовой продукт вырос всего на 0,5%.

По прогнозам экономистов Bank of America, в течение всего 2020 ВВП США снизится на 0,8%.

Американский фондовый рынок тоже попал под влияние пандемии коронавируса. В результате самая длительная эра "быков" завершилась, и биржевые показатели попали на территорию "медведей" – начали резко снижаться.

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Сообщение финансовых экспертов Bank of America о наступлении рецессии в Соединенных Штатах вызвано рядом заявлений других специалистов отрасли. В частности, последние предупреждают, что, вероятно, экономика США серьезно пострадает, поскольку вспышка коронавируса замедляет активность потребителей и подавляет их доверие.

Люди потеряют работу, их состояние в разы снизиться, а доверие к государству будет утрачено. Улучшить ситуацию сможет только целенаправленная и агрессивная реакция политиков, направленная на возмещение потерь экономической деятельности и обеспечение устойчивой, надежной финансовой системы,

– утверждает Мейер.

В Bank of America прогнозируют, что примерно 3,5 миллиона граждан США потеряют работу. Как ожидают эксперты, только во втором квартале этого года без работы могут остаться около 1 миллиона американцев.

В результате уровень безработицы в США увеличится вдвое, достигнув 6,3%.



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По данным специалистов, больше всего пострадают от последствий коронавируса: розничная торговля, сфера развлечений, гостинично-ресторанное индустрия. В этих областях следует ожидать наибольшее количество увольнений и сокращения рабочих мест.

Единственным положительным фактором, прогнозируют экономисты Bank of America, – экономика США начнет восстанавливаться уже в третьем квартале 2020 года. То есть спад будет краткосрочным. Однако быстрое восстановление зависит от действий власти, отметили эксперты.