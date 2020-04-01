Коронавирус привел к большому обвалу на фондовом рынке США: итоги первого квартала

Первый квартал 2020 стал неудачным не только для нефтяной сферы, которая потерпела крупнейшего обвала стоимости сырья, но и для фондовых рынков.

Индекс акций крупнейших американских компаний S&P 500, промышленный индекс Доу-Джонса и Nasdaq продемонстрировали худшие квартальные значения за последнее десятилетие, сообщает Techcrunch. Причиной такого резкого обвала фондового рынка США стала пандемия коронавируса, которая продолжает влиять на настроения инвесторов.

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В начале года американские биржевые показатели были под влиянием "бычьей" тенденции, которая длилась десятилетиями. Однако глобальная пандемия и экономический спад внесли свои коррективы. В результате на фондовом рынке США начала доминировать "медвежья" тенденция. Именно 12 марта все основные американские биржевые индексы попали на территорию "медведей", снизившись более чем на 20% с момента последних максимумов.

Медвежий тренд на фондовом рынке – что это такое? Если цена на тот или иной биржевой инструмент длительное время падает, то на рынке царит медвежий тренд, а если растет – бычий. С каждым днем ​​фондовые показатели не могли стабилизироваться – то немного поднимались, то резко обрушивались. Особенно это стало ощутимо, когда эпицентр пандемии переместился из Китая в Европу, а теперь и в США.

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Темпы распространения коронавируса в Соединенных Штатах побудили власти ввести карантинные меры. Ряд компаний вынуждены были временно прекратить работу. В связи с этим возрос размер пособия по безработице, ведь люди начали терять работу. Только на прошлой неделе около 3,3 миллиона американцев обратившихся за пособием по безработице.

Президент США подписал закон о выделении 2 триллионов долларов на поддержку экономики страны. Кроме того, ряд программ помощи представила и Федеральная резервная система.

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Однако эти меры особенно не повлияли на рост фондовых индексов. В течение первого квартала 2020 промышленный индекс Доу-Джонса снизился на 24,08%, S&P 500 – на 20,67%, а Nasdaq – на 15,3%.

По состоянию на среду, 1 апреля 2020 года, основные фондовые индексы США выглядят так:

Промышленный индекс Доу-Джонса снизился на 1,85% (413,11 пункта) – до 21 914,37 пункта.

снизился на 1,85% (413,11 пункта) – до 21 914,37 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 упал на 1,61% (42,18 пункта) – до 2 584,47 пункта.

упал на 1,61% (42,18 пункта) – до 2 584,47 пункта. Nasdaq Composite опустился на 0,95% (74,05%) – до 7700,10 пункта.

Лихорадка на фондовом рынке заставила инвесторов вкладывать деньги в другие активы. Поэтому они обратили свое внимание на государственные облигации, чем снизили их доходность. В частности, доходность 10-летних казначейских облигаций с начала года упала на 64%.

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