Коронавирус против бизнеса: на сколько сократится доход Apple

Решение Apple временно закрыть все свои магазин в Китае из-за вспышки коронавируса может привести к значительному снижению продаж на одном из основных рынков сбыта продукции компании.

42 магазина техгиганта в Китае не будут работать по меньшей мере до 9 февраля. Аналитики Citi спрогнозировали худший сценарий для Apple в результате такого решения, пишет CNBC.

Каждую неделю без продаж продукции в Китае – это потеря 850 миллионов долларов. Если магазины компании не будут работать месяц – это означает уменьшение прибыли на 5,2% или 3,4 миллиарда долларов,

– отметили эксперты Citi.

Акции Apple снизились на 0,3%, до 308,66 долларов.

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Хотя в Apple заявили, что жители Китая всегда могут заказать требуемый товар в онлайн-магазине компании, аналитики Citi говорят, что это не поможет техгиганту увеличить выручку.

Эксперты также отмечают, что магазины Apple в Китае имеют существенное влияние на общий объем продаж. Несмотря на то, что в стране сосредоточено лишь 8% физических торговых точек, выручка составляет 17% от общего объема продажи продукции.

Кроме того, аналитик TF International Securities Мин-чи Куо прогнозирует, что в результате распространения коронавируса продажи iPhone в первом квартале 2020 года снизятся на 10%.

Согласно нашему последнему исследованию, на поставку iPhone влияет коронавирус. Поэтому мы сократили прогноз по объему продаж смартфонов на 10% – это 36-40 миллионов единиц за квартал,

– пояснил Мин-чи Куо.

Коронавирус – что это?Это группа вирусов, которые способны вызвать простудные заболевания и атипичные пневмонии. В основном, коронавирусами принято считать вирусы инфекционного бронхита птиц, хотя в эту семью входят и коронавирусы человека. Китайский коронавирус уже убил более 400 человек. По состоянию на 4 февраля 2020 года подтверждено более 20 000 случаев заболевания в Китае и 192 заграницей.