Коронавирус против предпринимателей: миллионы компаний Китая оказались на грани закрытия

Миллионы китайских компаний столкнулись с рядом проблем из-за распространения нового коронавируса. В результате они вынуждены брать кредиты в банках, чтобы возобновить свою деятельность и выжить.

Опрос представителей малого и среднего бизнеса (МСБ) Китая установил, что только треть из них может полноценно функционировать после ежемесячных расходов, пишет PYMNTS.com. Другая треть респондентов отметила, что прекратила бы деятельность уже на протяжении двух месяцев.

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Дефицит работников и клиентов в условиях распространения коронавируса – основные причины закрытия ряда МСБ в Китае.

Например, директор одного из китайских автосалонов отметил, что вынужден полностью прекратить деятельность 100 магазинов в течение месяца через смертельное заболевание.

Когда денежные накопления заканчиваются, а банки не хотят откладывать период уплаты долгов, некоторые из которых составляют миллиарды юаней, дела того или иного бизнеса значительно ухудшаются, – отметил предприниматель.

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Если говорить об определенной поддержке со стороны банков – она ​​была умеренной. Финансовые учреждения преимущественно выделяют средства только для прямой борьбы с коронавирусом.

Так, Промышленно-коммерческий банк Китая (Industrial & Commercial Bank of China, ICBC) предложил материальную помощь только 5% своих коммерческих клиентов – представителям МСБ. В обращении к руководителям таких компаний ICBC отметил, что предоставит специальные займы предприятиям малого и среднего бизнеса "как только появятся дополнительные деньги".

Как коронавирус повлияет на мировую экономику: что говорят представители властей

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что центральные банки будут изучать стратегии оперативного реагирования на ущерб, нанесенный коронавирусом. По его словам, говорить о долгосрочном влиянии смертельного заболевания на мировую экономику рано. Мнучин добавил, что подробнее о мерах, направленных на преодоление последствий коронавируса, будет известно в ближайшие недели.

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Председатель Банка Японии Харухико Курода утверждает, что финансовый регулятор полностью готов действовать в рамках стратегии предотвращения влияния эпидемии на экономику страны. Курода также добавил, что прогноз центрального банка о том, что экономика Японии будет восстанавливаться постепенно и стабильно, все еще остается в силе.

Курода отметил, что хотя центральный банк готов облегчить монетарную политику при необходимости, он, все же, пока не видит какой-либо потребности в таком решении.

Что известно о коронавирусе Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название китайском коронавируса 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от "коронавирусная болезнь 2019 – coronavirus disease 2019"). По состоянию на 24 февраля 2020 в мире зарегистрировано 79 360 подтвержденных случаев заражения, из них 2619 – летальные. Выздоровели уже 25 360 человек. В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая заражением смертельным вирусом не зафиксировано.