Коронавирус: страх возникновения глобальной пандемии будет и далее влиять на финансовые рынки

Единственное, что сдерживает финансовые рынки от еще большего падения, как было на прошлой неделе с мировыми фондовыми биржами, – это фискальная и монетарная политика регуляторов стран.

Однако об этом нельзя утверждать, когда речь идет о Китае, сообщает Forbes. Решение финансовых регуляторов по сдерживанию негативных последствий коронавируса поступают именно из стран с развитой экономикой.

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Интересно, вспоминают инвесторы слова главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла о том, что им нужно быть особенно внимательными перед открытием фьючерсных рынков? .. Ведь опасения относительно возникновения глобальной пандемии не утихают, потому что смертельное заболевание стремительно распространяется по всему миру.

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Коронавирус за пределами Китая

Именно Италия стала третьей по численности смертей в результате нового вируса, уступив только Южной Кореи и Китаю (является эпицентром вспышки эпидемии). В частности, 29 человек, находившихся на севере Италии, умерли от коронавируса.

Среди других европейских стран ряд случаев заражения коронавируса зафиксирован в Германии (150 случаев) и Франции (130 случаев).

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В связи со стремительным распространением смертельного заболевания мировые рынки переживают все больший спад. Компании предупреждают, что не смогут достичь ожидаемого уровня прибыли в первом квартале 2020 года.



Компания Apple сообщила, что не сможет выполнить план доходов за первый квартал 2020 / GettyImages

В США также есть первая жертва коронавируса. Случай смерти от китайского вируса зарегистрировано в штате Вашингтон. В связи с этим президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует запретить американским авиакомпаниям летать в Южную Корею и Италию.

Так, авиаперевозчики Delta, United и American уже временно остановили все рейсы в и из Китая. На прошлой неделе американская компания Delta Airlines приостановила ряд рейсов в Сеул. Также авиаперевозчик позволяют всем желающим отменять поездки в Италию без каких-либо денежных взысканий.

Сейчас количество случаев заражения коронавирусом за пределами Китая вызывает тревогу. Эта тенденция напоминает первоначальное распространение эпидемии в этой стране. Так, в КНР еще месяц назад было зарегистрировано более 3000 случаев. Читайте также: "Глобальная пандемия" фондовых рынков, или коррекция влияния коронавируса на инвесторов? Власти стран вводят карантин, чтобы сдержать распространение коронавируса. Соответственно это приводит к закрытию школ, ограничения поездок внутри страны, временного прекращения деятельности бизнеса. Так, в городах Северной Италии уже введены эти меры.

Влияние коронавируса на экономику Китая – значимое. Экономист Barlcays Capital Кристиан Келлер утверждает, что темпы роста экономики КНР будут на уровне 4,9% в 2020 году. В частности, эксперт снизил предварительную оценку еще на 0,5%.

Что известно о коронавирусе? Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название китайскому коронавирусу 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от "коронавирусная болезнь 2019 – coronavirus disease 2019"). По состоянию на 1 марта 2020 в мире зарегистрировано 89 072 подтвержденных случаев заражения, из них 3048 – летальные. Выздоровели уже 45 074 человек. В Украине не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая заражением смертельным вирусом.