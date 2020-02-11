Коронавирус в Китае: как эпидемия влияет на экономику и бизнес

Следующие несколько месяцев, вероятно, станут болезненными для экономики Китая, которая все еще оправляется от медленных в течение трех десятилетий темпов роста и длительной торговой войны с Соединенными Штатами. Теперь в государстве распространяется новый коронавирус.

Эпидемия, вызванная вирусом, влияет не только на экономику Китая, но и парализует сотрудничество с другими странами. Временная остановка авиаперевозок и осуществления поставки товаров, прекращение деятельности ряда мировых компаний – все это наносит ущерб государствам, начиная от Юго-Восточной Азии до Южной Америки. Подробнее о том, как Китай и мир в целом переживают последствия коронавируса - читайте в обзоре 24 канала.

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Большой бизнес временно покидает рынок Китая

Понедельник, 3 февраля, был первым рабочим днем в Китае после праздничных 10-дневных выходных в честь Нового года по лунному календарю. Однако сейчас практически по всей стране отпуск продлили. Представители китайской интернет-компании Alibaba заявили, что их офисы будут закрыты до 16 февраля.

Влияние коронавируса почувствовали не только те компании, чьи офисы, магазины находятся непосредственно в Китае, но и предприятия вне этой страны. Например, машиностроительная компания Hyundai вынуждена была закрыть свои заводы в Южной Корее, поскольку снизились темпы поставок автозапчастей из Китая. Поэтому сейчас предприятие ищет других поставщиков. Кроме того, временно остановили деятельность в КНР и другие машиностроительные компании. Так, каникулы до 10 февраля продолжили предприятия BMW и Volkswagen.

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Американская корпорация Apple ранее сообщила о закрытии своих 42 магазинов в Китае до 9 февраля. Из-за прекращения деятельности, доход техгиганта может значительно снизиться. По словам экспертов City, недельное остановление работы магазинов будет стоить Apple 850 млн долларов. Аналитик TF International Securities Мин-чи Куо прогнозирует, что через коронавирус в Китае на 10% снизятся продажи iPhone в первом квартале 2020 года.

Китайский производитель электроники Xiaomi заявил о закрытии с 28 января своих магазинов на территории КНР. Однако необходимую технику потребители могут покупать в онлайн-магазине ритейлера. Доставка товаров также будет работать.

Disney и McDonald's сразу закрыли свои заведения, как только вирус начал распространяться. Компании временно остановили работу в Китае даже несмотря на Новый год, 25 января, когда они могли получить максимально высокую прибыль. Так, менеджмент комплекса отдыха Disney Resort в Шанхае еще 24 января сообщил, что из-за вспышки смертельной эпидемии заведение остановит свою работу на определенное время. Технологический гигант Google заявил, что закрывает свои офисы в Гонконге и Тайване.

В Мексике компания Uber заблокировала учетные записи 240 пользователей. По данным сервиса такси, эти клиенты контактировали с двумя водителями Uber, которые, в свою очередь, могли быть заражены новым коронавирусом.

Коронавирус и фондовые рынки: что известно

Вспышка эпидемии коронавируса привела к резкому падению ряда фондовых индексов:

Shanghai (SSEC) снизился на 1,4%;

сводный индекс крупных европейских компаний Stoxx Europe 600 упал на 0,4%;

британский FTSE 100 – на 0,8%;

на 0,8%; немецкий DAX – на 0,1%;

на 0,1%; французский CAC 40 – на 0,7%;

на 0,7%; индекс Доу-Джонса – на 0,2%;

на 0,2%; S&P 500 – на 0,3%;

на 0,3%; Nasdaq Composite – на 0,35%.

Однако самая сложная ситуация возникла именно на китайском фондовом рынке. После 10-дневных каникул биржи Китая обрушились. Падение ключевых индексов достигло пика – 8%.

Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite снизился на 7,72%, индекс биржи в Шэньчжэне SZSE – на 8,41%, а японский индекс Nikkei 225 – на 0,01%.

В результате Народный банк Китая вынужден был вмешаться. Регулятор объявил о предоставлении рынке дополнительных 174 миллиардов долларов с пониженной процентной ставкой.

Также сообщалось, что Китайский банк развития планирует выпустить специальные облигации на 2 миллиарда долларов сроком на один год. Весь заработок от продажи ценных бумаг будет направленный на борьбу с коронавирусом.

Центральный банк Китая также привлечет дополнительные средства для борьбы с эпидемией. В частности, банки и другие финансовые учреждения будут предлагать займы, используя средства специальных фондов повторного кредитования. Процентная ставка займа будет на 100 пунктов ниже, чем ставка сроком на один год.

"Этот шаг предназначен для подавления влияния смертельного вируса, от которого погибли более 800 человек в стране", – заявили представители Народного банка Китая.

Эпидемия коронавируса: последствия для экономики

Пытаясь оценить, насколько болезненной будет вспышка эпидемии для второй по величине экономики мира, большинство аналитиков вспоминают распространение в 2003 году вируса SARS (тяжелый острый респираторный синдром, еще один вариант коронавируса). В частности, последний снизил темпы роста экономики на 1%.

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Ведущие аналитики утверждают, что экономическая ситуация в стране будет зависеть от того, насколько долго Китай сможет сдерживать вспышку эпидемии, и получится ли у сотни тысяч трудовых мигрантов, которые составляют значительную часть рабочей силы страны, вернуться в КНР.

Большинство экспертов ожидает, что темпы экономического роста Китая в первой четверти 2020 года резко снизятся, но смогут восстановить свой рост. В результате ВВП страны за год вырастет на 6%, как и ранее прогнозировала власть.

Следует ожидать стремительного замедления темпов роста экономики Китая в первом квартале 2020 года, – отметила Алисия Гарсия-Эрреро, главный экономист Азиатско-Тихоокеанского региона французского банка Natixis.

По данным компании Ned David Research, вспышка коронавируса – это "настоящий черный лебедь" для рынка энергетики и нефтепродуктов. Хотя цены на сырье продолжают снижаться, далее будет еще сложнее, утверждают аналитики.

Черный лебедь – событие, которое сложно спрогнозировать, но она имеет значительное влияние на экономику. Термин ввел американский экономист Нассим Талеб в книге с одноименным названием, которая была издана в 2007 году.

Коронавирус в 2020 году - что это?

Большая группа респираторных вирусов, которые могут вызвать как простудные заболевания, так и осложненную форму пневмонии. Вирус передается воздушно-капельным путем от человека к человеку. По состоянию на 11 февраля, количество подтвержденных случаев заражения составляет 43 108 человек, а общее число смертей возросло до 1018.