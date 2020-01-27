Коронавирус снизил цены на акции, нефть и юань: инвесторы выжидают

Опасения за экономические последствия смертельно опасного коронавируса и человеческие потери снизили в цене акции, сырую нефть и китайский юань 27 января.

Фьючерсы на китайские акции упали более чем на 5%. Перед тем юань был прибыльным по причине торговой сделки в этом месяце.

Вся доходность исчезла после новости о распространении вируса и неизвестности относительно дальнейших событий, сообщает Bloomberg.

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Понедельник обычно насыщенный день для инвесторов. И вирус, который уже унес жизни 80 человек, сделал инвесторов осторожными. На этой неделе они проведут встречу с Федеральной резервной системой.

Любой экономический шок для колоссальных двигателей промышленности и потребления Китая быстро распространяется на другие страны через усиление торговых и финансовых связей, связанных с глобализацией. Я начинаю считать, что наличные – это правильное решение в течение следующих нескольких недель,

– написал в понедельник Стивен Иннес, главный стратег рынка Азии в Axitrader.

Китай объявил о продолжении празднования Китайского нового года до 2 февраля, чтобы бороться с распространением болезни. Пекин также прекратил продажу туристических туров. Это значительно повлияло на туристические фирмы по всему миру, в частности это навредило Таиланду и Японии.

Коронавирус – что это?

Это группа вирусов, которые способны вызвать простудные заболевания и атипичные пневмонии. В основном, коронавирусами принято считать вирусы инфекционного бронхита птиц, хотя в эту семью входят и коронавирусы человека.