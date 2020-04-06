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Корпоративные облигации в Украине. Как на этом заработать в кризис?

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Корпоративные облигации: как заработать / Pixabay

В настоящее время рецессии и кризиса актуальным является вопрос – куда инвестировать, чтобы сохранить свои средства и покрыть убытки, связанные с рисками. Ответ простой – вложить деньги в корпоративные облигации.

Корпоративные долговые инструменты (корпоративные облигации, корпбонды) – это финансовые обязательства корпораций, имеющих, в случае банкротства, приоритет перед обычными и привилегированными акциями. Об этом даже утверждает Фрэнк Фабоцци, специалист по облигациям мирового масштаба.

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Кредиторы по корпоративным обязательствам в условиях обычного экономического состояния имеют следующие приоритеты:

  • Старший обеспеченный долг (обеспечение недвижимым или движимым имуществом, акциями, облигациями, нотами).
  • Старший необеспеченный долг (кредиторы имеют право на все активы эмитента, которые не переданы в залог под другие займы (чистые активы).
  • Старший субординированный долг.
  • Субординированный долг (долговые соглашения, которые не могут быть взяты из эмитента раньше пяти лет, а в случае банкротства или ликвидации возвращаются инвестору после погашения претензий всех кредиторов).

Нужно обратить внимание, что в случае банкротства корпорации-эмитента, держатели корпбондов имеют преимущество перед держателями акций.

Что нужно знать о ликвидации эмитента? Ликвидация эмитента означает, что все активы распределяются среди лиц, имеющих право требования к эмитенту, а сам эмитент перестает существовать на юридических основаниях.

Перед этим, конечно, объявляется дефолт по долгам, реструктуризация долгов, реорганизация эмитента, запуск процедуры банкротства, и, после удачной процедуры санации, эмитент может вернуть экономическую и финансовую устойчивость.

При неудачной процедуре распоряжения имуществом, эмитент переходит в процедуру ликвидации.

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Рейтинг корпоративных облигаций осуществляют кредитные рейтинговые агентства по своим личным оценкам и анализу (табл. 1). Вот три крупнейших из них: Moody's, S&P и Fitch.


Таблица 1. Системы рейтингов корпоративных облигаций / Фридом Финанс Украина

Облигации украинских компаний: анализ данных международных рейтинговых агентств

Например, корпоративные облигации, выпущенные государственным банком АО "Укрэксимбанк", через который проходят большинство экспортно-импортных операций в стране на международные рынки (так называемые евробонды, номинированные в долларах США, ноты – срок погашения до 10 лет), имеют рейтинг при размещении (Moodys / S&P / Fitch) Caa2 / - / B. Это указывает на высокоспекулятивный характер бондов ( смотрите табл. 2).
 

При этом их доходность в Украине на данный момент составляет 10% годовых в долларах США, что в 10 (!) раз больше, чем средние банковские ставки по валютным депозитам.


Таблица 2. Евробонды (внешние облигации в иностранной валюте)

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Среди украинских эмитентов корпбондов (номинированных в гривне) можно выделить ООО "Новая Почта" и ООО "РУШ" (сеть магазинов дрогери ЕВА) с рейтингами uaА (характеризуется высокой кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами) и доходностью 14,5% годовых в гривне.


Таблица 3. Корпоративные облигации украинских эмитентов

Таким образом, частные инвесторы могут нивелировать инфляционные риски с помощью корпоративных облигаций, номинированных в гривне.

Они могут хеджировать девальвационные риски через долларовые евробонды украинских эмитентов с помощью спекулятивных и защитных финансовых инструментов, которыми являются корпоративные облигационные ценные бумаги.

Поэтому не паникуем, а зарабатываем вместе во время рецессии на тех инструментах, которые имеют шанс не потерять, а приумножить инвестиции во время "коронавирусного кризиса". Вместе с тем обращаем внимание на макроэкономическую ситуацию в стране, от которой зависит эффективность ведения бизнеса, показатели финансовой устойчивости и стабильности эмитентов.

Статью подготовил Степан Джус, инвестиционный аналитик компании "Фридом Финанс Украина"

Теги: Бизнес Деньги Новости компаний Компании и рынки Финансы Личные финансы Инвестиции
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