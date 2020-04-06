Корпоративные облигации в Украине. Как на этом заработать в кризис?
В настоящее время рецессии и кризиса актуальным является вопрос – куда инвестировать, чтобы сохранить свои средства и покрыть убытки, связанные с рисками. Ответ простой – вложить деньги в корпоративные облигации.
Корпоративные долговые инструменты (корпоративные облигации, корпбонды) – это финансовые обязательства корпораций, имеющих, в случае банкротства, приоритет перед обычными и привилегированными акциями. Об этом даже утверждает Фрэнк Фабоцци, специалист по облигациям мирового масштаба.
Читайте также: Ритейл или доставка: во что инвестировать во время кризиса
Кредиторы по корпоративным обязательствам в условиях обычного экономического состояния имеют следующие приоритеты:
- Старший обеспеченный долг (обеспечение недвижимым или движимым имуществом, акциями, облигациями, нотами).
- Старший необеспеченный долг (кредиторы имеют право на все активы эмитента, которые не переданы в залог под другие займы (чистые активы).
- Старший субординированный долг.
- Субординированный долг (долговые соглашения, которые не могут быть взяты из эмитента раньше пяти лет, а в случае банкротства или ликвидации возвращаются инвестору после погашения претензий всех кредиторов).
Нужно обратить внимание, что в случае банкротства корпорации-эмитента, держатели корпбондов имеют преимущество перед держателями акций.
Что нужно знать о ликвидации эмитента? Ликвидация эмитента означает, что все активы распределяются среди лиц, имеющих право требования к эмитенту, а сам эмитент перестает существовать на юридических основаниях.
Перед этим, конечно, объявляется дефолт по долгам, реструктуризация долгов, реорганизация эмитента, запуск процедуры банкротства, и, после удачной процедуры санации, эмитент может вернуть экономическую и финансовую устойчивость.
При неудачной процедуре распоряжения имуществом, эмитент переходит в процедуру ликвидации.
Знать больше: Принятие закона о земле. Действительно ли это инвестиционная свобода?
Рейтинг корпоративных облигаций осуществляют кредитные рейтинговые агентства по своим личным оценкам и анализу (табл. 1). Вот три крупнейших из них: Moody's, S&P и Fitch.
Таблица 1. Системы рейтингов корпоративных облигаций / Фридом Финанс Украина
Облигации украинских компаний: анализ данных международных рейтинговых агентств
При этом их доходность в Украине на данный момент составляет 10% годовых в долларах США, что в 10 (!) раз больше, чем средние банковские ставки по валютным депозитам.
Таблица 2. Евробонды (внешние облигации в иностранной валюте)
Цікаво: Еврооблигации. Инструмент для сохранения средств во время паники
Среди украинских эмитентов корпбондов (номинированных в гривне) можно выделить ООО "Новая Почта" и ООО "РУШ" (сеть магазинов дрогери ЕВА) с рейтингами uaА (характеризуется высокой кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами) и доходностью 14,5% годовых в гривне.
Таблица 3. Корпоративные облигации украинских эмитентов
Таким образом, частные инвесторы могут нивелировать инфляционные риски с помощью корпоративных облигаций, номинированных в гривне.
Они могут хеджировать девальвационные риски через долларовые евробонды украинских эмитентов с помощью спекулятивных и защитных финансовых инструментов, которыми являются корпоративные облигационные ценные бумаги.
Поэтому не паникуем, а зарабатываем вместе во время рецессии на тех инструментах, которые имеют шанс не потерять, а приумножить инвестиции во время "коронавирусного кризиса". Вместе с тем обращаем внимание на макроэкономическую ситуацию в стране, от которой зависит эффективность ведения бизнеса, показатели финансовой устойчивости и стабильности эмитентов.
Статью подготовил Степан Джус, инвестиционный аналитик компании "Фридом Финанс Украина"