Корпоративные облигации в Украине. Как на этом заработать в кризис?

В настоящее время рецессии и кризиса актуальным является вопрос – куда инвестировать, чтобы сохранить свои средства и покрыть убытки, связанные с рисками. Ответ простой – вложить деньги в корпоративные облигации.

Корпоративные долговые инструменты (корпоративные облигации, корпбонды) – это финансовые обязательства корпораций, имеющих, в случае банкротства, приоритет перед обычными и привилегированными акциями. Об этом даже утверждает Фрэнк Фабоцци, специалист по облигациям мирового масштаба.

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Кредиторы по корпоративным обязательствам в условиях обычного экономического состояния имеют следующие приоритеты:

Старший обеспеченный долг (обеспечение недвижимым или движимым имуществом, акциями, облигациями, нотами).

(обеспечение недвижимым или движимым имуществом, акциями, облигациями, нотами). Старший необеспеченный долг (кредиторы имеют право на все активы эмитента, которые не переданы в залог под другие займы (чистые активы).

(кредиторы имеют право на все активы эмитента, которые не переданы в залог под другие займы (чистые активы). Старший субординированный долг.

Субординированный долг (долговые соглашения, которые не могут быть взяты из эмитента раньше пяти лет, а в случае банкротства или ликвидации возвращаются инвестору после погашения претензий всех кредиторов).

Нужно обратить внимание, что в случае банкротства корпорации-эмитента, держатели корпбондов имеют преимущество перед держателями акций.

Что нужно знать о ликвидации эмитента? Ликвидация эмитента означает, что все активы распределяются среди лиц, имеющих право требования к эмитенту, а сам эмитент перестает существовать на юридических основаниях.



Перед этим, конечно, объявляется дефолт по долгам, реструктуризация долгов, реорганизация эмитента, запуск процедуры банкротства, и, после удачной процедуры санации, эмитент может вернуть экономическую и финансовую устойчивость.



При неудачной процедуре распоряжения имуществом, эмитент переходит в процедуру ликвидации.

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Рейтинг корпоративных облигаций осуществляют кредитные рейтинговые агентства по своим личным оценкам и анализу (табл. 1). Вот три крупнейших из них: Moody's, S&P и Fitch.



Таблица 1. Системы рейтингов корпоративных облигаций / Фридом Финанс Украина

Облигации украинских компаний: анализ данных международных рейтинговых агентств

Например, корпоративные облигации, выпущенные государственным банком АО "Укрэксимбанк", через который проходят большинство экспортно-импортных операций в стране на международные рынки (так называемые евробонды, номинированные в долларах США, ноты – срок погашения до 10 лет), имеют рейтинг при размещении (Moodys / S&P / Fitch) Caa2 / - / B. Это указывает на высокоспекулятивный характер бондов ( смотрите табл. 2).

При этом их доходность в Украине на данный момент составляет 10% годовых в долларах США, что в 10 (!) раз больше, чем средние банковские ставки по валютным депозитам.



Таблица 2. Евробонды (внешние облигации в иностранной валюте)

Цікаво: Еврооблигации. Инструмент для сохранения средств во время паники

Среди украинских эмитентов корпбондов (номинированных в гривне) можно выделить ООО "Новая Почта" и ООО "РУШ" (сеть магазинов дрогери ЕВА) с рейтингами uaА (характеризуется высокой кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами) и доходностью 14,5% годовых в гривне.



Таблица 3. Корпоративные облигации украинских эмитентов

Таким образом, частные инвесторы могут нивелировать инфляционные риски с помощью корпоративных облигаций, номинированных в гривне.

Они могут хеджировать девальвационные риски через долларовые евробонды украинских эмитентов с помощью спекулятивных и защитных финансовых инструментов, которыми являются корпоративные облигационные ценные бумаги.

Поэтому не паникуем, а зарабатываем вместе во время рецессии на тех инструментах, которые имеют шанс не потерять, а приумножить инвестиции во время "коронавирусного кризиса". Вместе с тем обращаем внимание на макроэкономическую ситуацию в стране, от которой зависит эффективность ведения бизнеса, показатели финансовой устойчивости и стабильности эмитентов.

Статью подготовил Степан Джус, инвестиционный аналитик компании "Фридом Финанс Украина"