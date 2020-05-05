Коворкинговый гигант WeWork будет судиться с холдингом SoftBank из-за ситуации с акциями

Соучредитель американского стартапа WeWork Адам Ньюман обвинил японский финансовый конгломерат SoftBank Group в злоупотреблении властью. Предприниматель подал иск в суд штата Делавэр на финучреждение.

Суть проблемы в том, что Vision Fund, венчурный фонд SoftBank, отказался от дополнительной покупки акций WeWork на 3 млрд долларов, пишет Techcrunch.

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WeWork – что известно о компании? Это американская компания, обеспечивающая рабочее пространство для фрилансеров, работников малого бизнеса, крупных корпораций. По состоянию на 2019 год, предприятие владело и сдавало в аренду более 900 квадратных километров офисного пространства. Кроме того, WeWork самостоятельно проектирует и строит коворкинг-пространства, а также предоставляет офисные услуги как для отдельных предпринимателей, так и для целых компаний. В WeWork работает более 5000 сотрудников в 86 городах 32 стран мира.

В частности, речь идет о соглашении, принятом еще в октябре 2019 года. Тогда японская корпорация предоставила американскому стартапу дополнительное финансирование в размере 5 млрд долларов.

В то же время, SoftBank пообещала потратить на выкуп акций у сотрудников и инвесторов WeWork около 3 млрд долларов. Сам Адам Ньюман должен был получить почти 1 млрд долларов за свои ценные бумаги.

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Однако в начале апреля SoftBank отказалась от дополнительного выкупа из-за негативных последствий пандемии коронавируса для бизнеса. В результате специальный комитет компании-владелицы сети коворкингов WeWork – The We Company – подал иск на холдинг в суд и обвинил его в нарушении условий соглашения.

Ньюман заявил, что японское финучреждение превысило свои полномочия, когда настаивало на том, что подавать иск может только правление, контролируемое SoftBank. По его словам, на решения японской компании отказаться от покупки доли повлияло и финансовое положение холдинга. Ньюман попросил объединить свой иск с заявлением специального комитета The We Company.



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