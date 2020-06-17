Юридическая компания Fenwick & West опубликовала новые данные, демонстрирующие то, как пандемия коронавируса влияние на сферу венчурного капитала в Кремниевой долине.

Оказалось, что влияние COVID-19 на совершение сделок и финансирования стартапов – минимальное, о чем пишет Techcrunch.

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Так, рыночная стоимость компаний Кремниевой долины в апреле была выше, чем в марте. Несмотря на масштабные увольнения персонала в технологическом секторе, количество так называемых раундов финансирования "up-rounds" (раунд с повышением стоимости) – не существенно снизились – с 72% в марте до 70% в апреле.

Карантин, введенный в связи с коронавирусом, продолжил прошлогоднюю тенденцию, когда 83% стартапов, которые пытаются привлечь венчурные инвестиции, повысили свою рыночную стоимость.

Объем успешных сделок, заключенных во время пандемии

По данным Fenwick & West, количество сделок компаний с инвесторами составила 12%. В марте 16% стартапам не удалось привлечь средства.

Наиболее впечатляющими были довольно быстрые темпы инвестирования в стартапы Кремниевой долины:

В частности, количество успешных сделок выросло с 54 в марте до 64 в апреле. Для сравнения: в 2019 году, когда мир еще не подозревал о возгорании коронавируса, ежемесячное число этих договоренностей составило 65 соглашений .

. Процент сделок, заключенных во время серии финансирования D и E увеличился до 38% в апреле по сравнению с 21% в марте. Здесь самого высокого показателя удалось достичь в августе 2018 года, когда количество договоренностей в ходе раундов финансирования D и E составила 42%.

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Какие компании финансируют инвесторы

В отчете Fenwick & West также говорится, что инвесторы продолжают вкладывать деньги в компании, которые, по их мнению, является "безупречными" в своей деятельности. Кроме того, сейчас аналитики не видят каких-то масштабных потрясений или паники в области венчурного инвестирования.