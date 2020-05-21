Куда лучше вкладывать деньги и что отличает грамотного инвестора: советы эксперта рынка

Об инвестициях в акции, какие качества присущи успешному инвестору и почему стоит обратить внимание на IPO компаний? Подробно на эти вопросы ответил Тимур Турлов генеральный директор Freedom Holding Corp, ведущий финансист и эксперт по фондовым рынкам.

Во время прямого эфира на странице в Instagram Артема Майдана, предпринимателя и организатора бизнес-форума "Бизнес Концентрат", Тимур Турлов проанализировал ситуацию на фондовом рынке, рассказал о самых интересных IPO и инвестициях в акции международных компаний, а также затронул тему цен на нефть. 24 канал собрал самое интересно из разговора.

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О ситуации на фондовом рынке

С началом пандемии коронавируса на мировых фондовых рынках произошел масштабный обвал. Основные биржевые индексы снизились более чем на 30%. Рынки резко погрузились на территорию "медведей". Тимур Турлов отметил, что никогда еще не было такого быстрого и резкого обвала. Вот как прокомментировал историческое падение эксперт:

Отталкиваясь от этого минимума (падение фондовых индексов более чем на 30% – ред), рынок уже отыграл 2/3. Покупали акции в темные моменты, в конце марта, когда казалось, что точно никакого быстрого восстановления не будет, что мировая экономика не оправится от пандемии. Такой сложный период совпал с моментом, когда активы торговались по минимальным ценам. Это была лучшая точка для покупки акций.

Те, кто купил в среднем 500 крупнейших американских компаний, заработали 30% на том восстановлении, которое произошло. Ведь важно осознать, что хотя мы резко упали, мы резко восстановимся,

– говорит гендиректор "Фридом Финанс".

Об интересных кейсах IPO компаний

Выход компании на IPO можно рассматривать как один из факторов ее успеха. Однако не всегда размещения акций компании на бирже бывает удачным.

Что такое IPO? С англ. Initial Public Offering "первичное публичное предложение" – первая публичная продажа акций частной компании. Продажа акций может осуществляться как благодаря размещению дополнительного выпуска акций путем открытой подписки, так и путем публичной продажи акций существующего выпуска акционерами частной компании.

Тимур Турлов привел несколько успешных примеров IPO компаний, ценные бумаги которых выросли в несколько раз цены, установленной на момент размещения бумаг на бирже:

Одно из самых эпических IPO прошлого года было в компании Beyond Meat , производителя искусственного мяса. Их акции размещались по 25 долларов и довольно-таки бодро выросли до 150 долларов (уточнение: максимальная цена зафиксирована 26 июля 2019 года – 234 доллара за акцию). То есть они за первые три месяца поднялись более чем в пять раз.

, производителя искусственного мяса. Их акции размещались по 25 долларов и довольно-таки бодро выросли до 150 долларов (уточнение: максимальная цена зафиксирована 26 июля 2019 года – 234 доллара за акцию). То есть они за первые три месяца поднялись более чем в пять раз. Такая же ситуация с Nvidia – американским производителем графических процессоров, видеоадаптеров, игровых консолей и различных устройств для ПК. Акции компании тоже значительно выросли и по состоянию на четверг, 21 мая, торгуются по 358,80 за одну штуку.

Лучше вкладывать деньги в акции компании, которая ведет понятный бизнес, привлекающей довольно-таки много капитала. Первичное размещение – это рисковый сектор. Здесь можно как очень хорошо заработать, так и нет. Когда ты покупаешь понятны истории, например Apple, Google, Amazon, Facebook, Walmart, Tencent, там не бывает такой волатильности и рисков таких высоких. Американский рынок растет последние 100 лет в среднем 12-15% в год,

– утверждает эксперт.

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Как грамотно инвестировать в акции: советы гендиректора "Фридом Финанс"

1. Инвестор не должен быть голодным.

Если он мечтает быстро разбогатеть – это самый правильный путь к банкротству. Инвестор не должен быть жаден. Чаще всего, если ты постоянно участвуешь в определенной истории (инвестиционном процессе – ред.) с постоянным риском – нельзя все выиграть, можно только проиграть. Одна убыточная сделка может похоронить все плоды труда.

2. Важно соблюдать баланс и уметь ждать.

Настоящий инвестор должен уметь ждать. Лучше зарабатывают те, кто держит акции долго. Это люди, которые внимательно читают аналитику, изучают финансовые показатели. Это важно не для того, чтобы принимать решения. Конечно, можно прислушаться к советам своего инвестиционного консультанта. Однако когда ты сам читаешь эти вещи, то лучше понимаешь, почему тебе консультант советует поступать именно так, а не иначе.

Среднее годовое количество инвестиционный решений грамотного инвестора

Несколько десятков. Инвестор не переворачивает свой портфель несколько десятков раз, а осуществляет операции по его отдельным элементам. Например, он продал какие-либо акций на 5%, а других – купил на 5%.

В бизнесе все привыкли, что чем больше операций – тем больше доходов. В инвестициях все наоборот: чем меньше лишних движений, тем больше доходов.

Какая средняя доходность от акций в год

12-15% для ликвидных бумаг надежных американских компаний – это хорошая средняя доходность, на которую реально рассчитывать. На рынке первичных размещений средняя доходность достаточно высока – до 30% можно заработать в течение последних трех лет.

Все, кто покупал акции 12 месяцев назад – они все остались в плюсе, несмотря на недавнее катастрофическое падение, – утверждает эксперт.

В акции компаний какого сектора лучше инвестировать

Чемпионы весны – предприятия, работающие в сфере биотехнологий.

Также, по словам Турлова, привлекательными для инвесторов являются компании в сфере облачных технологий.



Динамика средних приростов выручки IРО-компаний в 2019г. по секторам,% / Данные statista.com

Рынок нефти 2020: прогнозы Тимура Турлова

Я не удивлюсь, что рекордные объемы сокращения добычи, которые сейчас кому-то, может, кажутся недостаточными, если взять во внимание текущий спрос, могут привести к тому, что когда экономика быстро начнет восстанавливаться во второй половине года, то у нас на рынке возникнет дефицит и шок со стороны предложения, – говорит Турлов.

Тогда цены на нефть могут так же быстро взлететь вверх, потому что доступного сырья вдруг станет мало, запасы начнут таять с такой же скоростью, с которой они до этого нарастали.

В этом году мы можем увидеть краткосрочный рост цен на нефть до 60-70 долларов за баррель. Затем цены на нефть, вероятно, снизятся.

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Повторится ли обвал на фондовых рынках в 2020 году

Ожидания второго "дна" на рынке сейчас максимальны. Статистика говорит, что толпа всегда остается обманутой в своих ожиданиях. Когда все считают, что рынок будет падать – он будет расти.

Объективно, сейчас нет никаких предпосылок для второго дна.

Рекомендации начинающим инвесторам

Все известные миллиардеры владеют акциями. Их состояние, их миллиарды представлены в виде акций. Вы практически не найдете миллиардера, сидящего на "кэше" (с англ. сash" – наличные). В определенный момент они немного увеличивают свою долю, когда-то они ее уменьшают.

Сейчас говорят, что в Уоррена Баффета сосредоточена рекордное количество наличности на счетах. Действительно, у него 20% денег в фонде – это наличные деньги. Однако 80% – это акции.

Основная рекомендация – иметь терпение. Старайтесь быть рациональными, соблюдать последовательность в своих делах.

Если вам страшно, для вас недопустима потеря денег в принципе, и вы не готовы рисковать - не приходят на фондовый рынок. Все богатые люди живут под риском и принимают решения в условиях дефицита информации. Если все известно – денег заработать нельзя. Бизнес всегда будет зарабатывать, создавая какие-то блага для людей. Станьте акционерами этого бизнеса,

– отмечает Турлов.

Смотрите беседу с Тимуром Турловым:

Компания "Фридом Финанс": что о ней известно? Инвестиционный холдинг, который помогает людям сохранять и приумножать деньги, покупая акции крупнейших предприятий, в основном американских. В Украине фирма также занимается вопросами инвестиций в государственные облигации Министерства финансов (так называемые ОВГЗ).



"Фридом Финанс" имеет лицензии на предоставление услуг от национальных регуляторов всех стран, где она работает, а это: Украина, Казахстан, Россия, Кыргызстан, Узбекистан, Германия, Кипр, США.



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