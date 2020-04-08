Куда инвестируют милениалы: названы самые популярные компании за последний месяц

Инвесторы молодого поколения в последнее время вкладывают деньги в акции круизных компаний, о чем заявили стратеги с Уолл-стрит.

Ценные бумаги Royal Caribbean и Carnival Corp., американских круизных компаний, стали популярными в марте среди клиентов-миллениалов (родились в период 1981-1999 годов) брокерских фирм. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на информацию стратега компании TD Ameritrade Джей Джея Кинахана.

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Сначала вам может показаться это ужасной идеей (покупать акции круизных компаний – ред.). Однако если вы принадлежите к поколению миллениалов, тогда вы можете сказать: "На более длительный срок, для меня это имеет смысл",

– утверждает Кинахан.

Стратег говорит, что в долгосрочной перспективе акции круизных компаний могут быть выгодными. Ведь есть надежда, что после коронавируса эти предприятия возобновят свою деятельность. Также в миллениалов, которые заинтересовались акциями таких компаний, могут быть и личные причины, по которым они руководствовались, когда вкладывали деньги в ценные бумаги круизных компаний.

Линдси Белл, главный стратег по инвестициям компании Ally Invest, отмечает, что миллениалы недавно заинтересовались акциями круизных компаний.

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Круизная индустрия стала одной из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. На круизных лайнерах были зафиксированы вспышки COVID-19, в результате чего люди оказывались в изоляции посреди океана.

В 2020 году акции компаний Royal Caribbean и Carnival значительно снизились в цене. В частности, стоимость ценных бумаг Carnival Corp. с начала этого года снизилась почти на 80%. Это произошло несмотря на то, как акции компании выросли на 20,3% после сообщения, что инвестиционный фонд Саудовской Аравии приобрел 8,2% ценных бумаг круизного предприятия. В понедельник, 6 апреля, акции Carnival Corp. стоили 10,21 доллара за одну штуку.

Акции Royal Caribbean выросли в цене в понедельник, 6 апреля, на 21,4%, достигнув 29,61 доллара за одну акцию. Однако стоимость ценных бумаг компании за год снизилась на 77%.

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Кроме акций круизных компаний, Кинахан отметил, что миллениалы также вкладывают деньги в ценные бумаги сервиса такси Uber. В частности, в марте выросло количество клиентов среди представителей вышеназванного поколения, которые покупали акции Uber.

Кинхан рассказал еще один интересный факт об инвесторах-миллениалах.

Март стал первым месяцем, когда их инвестиционные портфели продемонстрировали меньшую незащищенность к волатильности на рынке, чем в традиционных клиентов.

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