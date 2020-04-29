Квартальный доход Alphabet вырос несмотря на пандемию: как это повлияло на акции техгиганта

Alphabet, материнская компания Google сообщила о своих доходах за первый квартал 2020 года. Выручка техгигана за трехмесячный период составляет 41,16 млрд долларов.

Таким образом, компания заработала больше, чем прогнозировали аналитики, сообщает Techcrunch. В частности, ранее эксперты предполагали, что выручка Alphabet за первый квартал 2020 увеличится на 40,33 млрд долларов.

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Доход на одну акция, наоборот, не достиг значения, прогнозируемого аналитиками. По их оценкам, этот показатель должен вырасти до 10,38 доллара на акцию. Однако в Alphabet заявили о росте дохода на акцию в пределах 9,87 доллара.

В течение первого квартала этого года акции материнской компании Google выросли на 2,8%.

Высокие доходы Alphabet могут пойти на снижение во втором квартале этого года. Финансовый директор компании Рут Порат заявила, что "высокая результативность наблюдалась в течение первых двух месяцев квартала". Однако "в марте Alphabet столкнулась с низкими доходами от продажи рекламы".

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Отметим, что именно на основе деятельности Google формируют доходы Alphabet, которые, в свою очередь, генерируются благодаря заработку от рекламы. Ряд предприятий значительно урезали бюджет на рекламу из-за пандемии коронавируса. Поэтому доходы от рекламы в YouTube, самого поискового сервиса составляли 82% заработка Alphabet в первом квартале 2020 года.

Различные разработки "матери" Google под названием "Other Bets" принесли компании меньший доход, чем за аналогичный период 2019 года.

Так, в этом году Alphabet заработала на своих сервисах 135 млн долларов, а в прошлом году – 170 млн долларов. В то же время, операционные убытки от таких сервисов выросли с 868 млн до 1,12 млрд долларов.

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Довольно-таки неоднозначные финансовые результаты Alphabet в первом квартале 2020 года и сообщение о вероятном снижении этих показателей в следующем квартале могут беспокоить инвесторов. Все зависит от темпов распространения коронавируса и его последствий для мировой экономики.



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