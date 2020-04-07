Латвия разместила еврооблигации на 1 млрд евро для преодоления "коронавирусного кризиса"

В понедельник, 6 апреля, Латвия разместила на мировых финансовых рынках еврооблигации на сумму 1 млрд евро.

По информации Министерства финансов Латвии, срок погашения новых облигаций – 2023, а их доходность составляет 0,209%, о чем пишет Интерфакс-Украина.

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Госказначейство в понедельник эмитировало новые облигации со сроком погашения в 2023 году и доходностью 0,209%, получив финансирование в размере 1 млрд евро. Фиксированная процентная ставка облигаций составляет 0,125%,

– сообщили в Минфине Латвии.

Организаторами размещения стали ведущие финансовые холдинги, среди которых – Barclays, JP Morgan и Societe Generale.

Покупателями латвийский евробондов были преимущественно иностранные инвесторы – это компании по управлению активами, а также банки из Германии, Австрии, Франции, Великобритании, стран Скандинавии. Общий спрос превысил 1,4 млрд евро.

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Министр финансов Латвии Янис Рейрс заявил, что казна в понедельник, 6 апреля, провела успешные продажи гособлигаций на международных финансовых рынках.

Благодаря этому удалось пополнить объем финансовых ресурсов государства, чтобы иметь возможность дальше внедрять меры по поддержке населения и бизнеса в условиях кризиса вследствие коронавируса.

В общем, власти Латвии выделило почти 3 млрд евро для борьбы с негативными последствиями пандемии COVID-19.

Что известно о коронавирусе? Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название китайскому коронавирусу 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от "коронавирусная болезнь 2019 – coronavirus disease 2019"). Также ВОЗ признала коронавирус пандемией.



По данным Университета Джона Хопкинса, по состоянию на 7 апреля 2020 в мире зарегистрировано 1350523 подтвержденных случаев заражения, из них 74 856 – закончились смертью. Выздоровели уже 285 327 человек.



Согласно информации Минздрава, в Украине подтверждены 1462 случаев заболевания COVID-19, вызванных новым коронавирусом, из них 45 – летальные, а 28 пациентов выздоровели.