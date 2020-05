В период карантина из-за пандемии коронавируса для гейминговой индустрии наступили золотые времена. Высокоскоростной интернет, инновационные технологии и развитие мирового киберспорта стали весомыми причинами для того, чтобы выбрать именно компьютерные игры и скрасить пребывание дома.

Несмотря на то, что индустрия киберспорта сейчас на пике популярности, больше на этом зарабатывают ИТ-компании, разрабатывающие компьютерные игры и, конечно, сами киберспортсмены. Степан Джус, инвестиционный аналитик компании "Фридом Финанс Украина", подготовил для Инвестиций24 обзор таких фирм, чтобы убедить вас, что киберспорт не только приносит азарт и моральное удовлетворение, но и позволяет увеличить собственный капитал.

Киберспорт против COVID-19: индустрия гейминга нанесла удар пандемии

Из-за карантина в мире ряд масштабных спортивных событий, требующих присутствия спортсменов и зрителей, пришлось отменить.

Футбольный чемпионат Евро-2020 перенесли на лето 2021 года.

перенесли на лето 2021 года. Олимпийские игры , которые в этом году должны были пройти в Токио сместили на год вперед.

, которые в этом году должны были пройти в Токио сместили на год вперед. А в четверг, 28 мая, стало известно, что выдающийся Бостонский марафон впервые за 124 года отменили и запланировали новую дату этих соревнований на осень.

Когда для реального спорта наступил период застоя, интерес к игровой индустрии растет. В частности, как только начался карантин платформа Steam побила рекорд по количеству пользователей: 2 млн людей со всего мира присутствовали на одной площадке, 6 млн из них одновременно играли. Игроки предпочитают классику: СS, Dota 2, Rainbow Six Siege, GTA 5 и др.

Индустрия гейминга в цифрах В 2019 году доход от продаж видеоигр во всем мире составил 148,8 млрд долларов, что на 7,2% больше, чем в предыдущем году, сообщает исследовательская компания Newzoo. 26% (38,4 млрд долларов) от этой суммы приходится именно на Северную Америку. В этом регионе продажи видеоигр выросли на 8,3% за год, как заявляют в Newzoo. За данным исследовательского агентства, индустрия видеоигр испытывает глубокие изменения с точки зрения технологий и бизнес-модели.

Киберспорт и фондовый рынок: акции компаний-разработчиков видеоигр взлетели вверх

Некоторые из самых популярных компаний в области гейминга сегодня демонстрируют рост цен на свои акции. Среди них:

Electronic Arts (тикер EA) – + 35,24%; Nintendo Co. LTD (NTDOY) – + 19,85%; Акции, представленные ETF VanEck Vectors Video Gaming & eSports (ESPO) (+ 34,92%), вообще превзошли более широкий рынок, обеспечив инвесторам среднюю доходность с 23 марта 2020 на 30% и общую на 90% больше (за 2 месяца) по сравнению с ростом S&P 500 за этот период в 35,41%.

Инвестируя в вышеназванные компании даже в начале кризиса, после 21 февраля, когда началось падение индексов фондовых рынков, доход инвесторов вырос на 38,48%.

Показатели эффективности на рынке и статистические данные трех лучших акций компаний-разработчиков видеоигр с лучшим соотношением, быстрым ростом заработка и максимальной скоростью отражены в таблице. Данные представлены по состоянию на 29 мая 2020 года.

Это запасы компаний с низким соотношением цены акции к прибыли (P/E, EPS) на 12 месяцев. Поскольку прибыль можно вернуть акционерам в виде дивидендов и выкупов, низкий коэффициент P/E показывает, что вы платите меньше за каждый доллар полученной прибыли.



Акции компаний игровой индустрии / График "Фридом Финанс Украина" по данным TradingView

Обзор компаний: разработки и доходы

Nintendo Co. LTD (NTDOY)

Вместе с дочерними предприятиями разрабатывает и распространяет игры в Японии, США, Европе, Австралии, Азии. Ранее компания была известна как Nintendo Playing Card Co., Ltd и изменила свое название на Nintendo Co., Ltd в 1963 году. Она была основана в 1889 году, штаб-квартира находится в Киото, Япония.



Компания Nintendo / Фото Flickr

SciPlay Corp.

Разрабатывает видеоигры для мобильных и веб-платформ. Компания объявила в феврале, что ее общий доход за 2019 увеличился на 11,9% по сравнению с 2018 финансовым годом, а чистый доход вырос на 139,7%.

Electronic Arts Inc.

Еще одна известная компания в индустрии киберспорта, которая разрабатывает, публикует и продает программное обеспечение для видеоигр для консолей, персональных компьютеров, мобильных телефонов и планшетов. Electronic Arts объявила в декабре, что сотрудничает с Respawn Entertainment, чтобы запустить глобальную серию Apex Legends Global, международную программу многостороннего электронного спорта.



Need for Speed от Electronic Arts / Фото Flickr

Activision Blizzard Inc.

Разрабатывает и распространяет видеоигры и сопутствующие товары. Среди ее самых популярных франшиз – Call of Duty, Guitar Hero и World of Warcraft. Компания объявила в начале этого месяца, что назначила Даниэля Алегре новым президентом и главным операционным директором. Ранее Алегре занимал должность исполнительного директора Google.



World of Warcraft от Blizzard / Фото Flickr

Zynga Inc

Фокусируется на мобильных и веб-играх. Самые известные среди них - FarmVille, Words with Friends и Zynga Poker.

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO)

ETF-фонд, который имеет целью как можно ближе, перед выплатой комиссий и расходов, повторить цену и показатели доходности индекса MVIS® Global Video Gaming & eSports ( "индекс"). Фонд, как правило, инвестирует не менее 80% своих общих активов в ценные бумаги, составляющих базовый индекс фонда. Это глобальный индекс, который отслеживает эффективность сегмента глобальных видеоигр и киберспорта. Фонд может инвестировать в депозитарные расписки и ценные бумаги в иностранной валюте. Он недиверсифицированный.

Take-Two Interactive Software (TTWO)

Разработчик интерактивного программного обеспечения, публикует и продает развлекательные решения для потребителей во всем мире. Компания предлагает свою продукцию под марками Rockstar Games и 2K, Private Division и Social Point. Разрабатывает и публикует экшн/приключенческую продукцию под названиями Grand Theft Auto, Max Payne, Midnight Club и Red Dead Redemption.



Одна из разработок Rockstar Games / Фото Flickr

Особенности инвестиций в киберспорт

Для инвесторов рынок видеоигр делится на акции разработчиков игр, "чистые игры" (описаны выше) и ценные бумаги технологических фирм, которые имеют различное влияние на отрасль. К последней группе относятся техгигант Apple, корпорация Microsoft и холдинг Alphabet, обладающий Google.

Акционерный капитал компаний, работающих по модели pure-play, учитывает Allied Esports Entertainment, Esports Entertainment Group и Super League Gaming. Однако эти три компании являются убыточными.

Несколько биржевых фондов инвестируют в акции разработчиков компьютерных игр:

ETFMG Video Game Tech ETF (GAMR) был первым ETF, который нацелился на индустрию видеоигр. Фонд создан в марте 2016 года. Он владеет ценными бумагами Glu Mobile, китайской Bilibili, шведской Embracer Group и польской CD Projekt.

был первым ETF, который нацелился на индустрию видеоигр. Фонд создан в марте 2016 года. Он владеет ценными бумагами Glu Mobile, китайской Bilibili, шведской Embracer Group и польской CD Projekt. VanEck Vectors & eSports ETF (ESPO) создан в октябре 2018 года. Его главными акциями являются бумаги китайского интернет-гиганта Tencent, производителя графических чипов Nvidia и Advanced Micro Devices.

создан в октябре 2018 года. Его главными акциями являются бумаги китайского интернет-гиганта Tencent, производителя графических чипов Nvidia и Advanced Micro Devices. The Roundhill BITKRAFT Esports & Digital Entertainment ETF стартовал только в июне 2019 года. Его топ-акциями являются: производители игровых гарнитур Turtle Beach, Singapore's Sea, южнокорейская Nexon и Activision.

Игровая индустрия всегда в тренде

Ряд компаний, которые мы перечислили выше, не только являются ведущими разработчиками видеоигр, но и организаторами не менее известных мероприятий, посвященных киберспорту. Например, Tencent проводит соревнования "League of Legends". Activision Blizzard имеет конкурентные лиги для своих игр "Overwatch" и "Call of Duty".

В прошлом году доход от экспорта видеоигр составил 1,1 миллиарда долларов, что на 26,7% больше, чем в прошлом году, сообщает Newzoo. Рост заработка кибериндустрии состоялся благодаря спонсорству, рекламы, продажи товаров и билетов.