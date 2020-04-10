Маккензи Безос впервые попала в рейтинг Forbes, но она не самая богатая женщина в мире

Бывшая жена основателя и генерального директора Amazon Джеффа Безоса Маккензи Безос впервые попала в список миллиардеров Forbes.

Чистый объем ее прибыли оценен в 36 миллиардов долларов, сообщает Business Insider. Таким образом, Маккензи Безос находится на четвертом месте среди самых богатых женщин мира.

Инвестиционные возможности: Куда инвестируют милениалы: названы самые популярные компании за последний месяц

Маккензи и Джефф Безос завершили процесс развода в июле 2019 года. Сам Джефф Безос основал компанию Amazon сразу после женитьбы с Маккензи.

Согласно законам штата Вашингтон, все имущество и активы, нажитые совместно в браке, при разводе делится поровну – 50/50. Это означает, что Маккензи имела право получить половину состояния Amazon своего мужа, если бы они не подписали брачный контракт (чего они, как сообщалось, не сделали).

В результате Маккензи Безос, которая разводилась с самым богатым мужчиной в мире, чистый доход Джефф Безос составляет 113 млрд долларов, могла стать самой богатой женщиной на планете с состоянием размером 56 млрд долларов. Однако это не совсем так в случае бывшей жены гендиректора Amazon.

По информации Forbes, после развода Маккензи Безос получила 25% акций Джеффа в Amazon, или 4% интернет-гиганта. Таким образом, экс-жена основателя Amazon попала в пятерку самых богатых женщин мира, согласно списку миллиардеров Forbes.

Знать больше: Бизнесмены против пандемии: основатель Twitter отдал часть своего состояния на борьбу с COVID-19

Топ-5 самых богатых женщин мира по версии Forbes

На первом месте в рейтинге женщин-миллиардеров по версии Forbes находится Элис Уолтон – дочь основателя одной из крупнейших сетей супермаркетов США Walmart Сэма Уолтона. Элис занимается операционной деятельностью бизнес-империи Уолтонов. Размер ее состояния составляет 54,4 млрд долларов.

Второе место заняла Франсуаза Беттанкур-Майерс, общая сумма ее состояния составляет 48,9 млрд долларов. После смерти своей матери Беттанкур – совладелицы компании L'Oréal – Франсуаза получила в наследство 39,5 млрд долларов. Также среди ее активов - 33% акций L'Oréal.

Интересно: Еврооблигации. Инструмент для сохранения средств во время паники

Тройку самых богатых женщин мира закрывает Джулия Кох – вдова миллиардера Дэвида Коха. После смерти мужа в 2019 году Джулия вместе с тремя детьми унаследовала 42% акций конгломерата Koch Industries и попала в список самых богатых женщин мира. Сегодня ее состояние составляет 38,2 млрд долларов.

Четвертое место за Маккензи Безос.

На пятом месте находится Беате Гайстер – дочь соучредителя сети супермаркетов Aldi Карла Альбрехта. Размер ее доходов составляет 33,3 млрд долларов.



Пятерка самых богатых женщин мира по версии Forbes