Марихуана в Канаде: доход крупнейшего производителя вырос на 49%

Несмотря на застой на рынке марихуаны, акции компаний выросли. Крупнейшая компания на канадском рынке Canopy Growth получила 24% прироста в цене акций.

Самая большая канадская компания по снабжению марихуаны Canopy Growth превысила все прогнозы относительно ее доходов. Все благодаря увеличению количества магазинов и сокращению расходов, сообщает Investor's Business Daily.

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Заработки Canopy Growth

Доход компании вырос на 49% и достиг почти 124 миллионов канадских долларов. Аналитики с Уолл-Стрит предсказывали рост доходов компании на 26%, что вдвое меньше реальности.

Мы начали внедрять более жесткий контроль за расходами по всей компании. Мы планируем предпринять дальнейшие шаги для уменьшения затрат и правильного размера нашего бизнеса, чтобы гарантировать здоровую маржу и получения дополнительных денежных поступлений в ближайшие годы,

– сказал финансовый директор Майк Ли.

В пятницу, 14 февраля, акции компании выросли на 24% и достигли цены 24,29 за одну.

Акции других компаний на рынке марихуаны также выросли. В частности, Tilray вырос на 7,6%, акции Cronos Group подскочили на 10%, а акции Aphria добавили 8% в цене.

Рынок марихуаны в Канаде

Canopy все еще самая дорогая компания Канады по выращиванию марихуаны, несмотря на тенденцию падения акций в этом секторе. Как и другие компании по продаже марихуаны, Canopy Growth почувствовала значительною конкуренцию со стороны индустрии марихуаны в Северной Америке. Это поколебало позиции компании и заставило ее сократить работников.

Canopy по сравнению с другими компаниями не имеет финансовых неурядиц через инвестиции со стороны компании Constellation Brands в размере 4 миллиардов долларов. Правда, из-за этого компания-инвестор, которая продает вино и пиво, вмешивается в дела Canopy. Компания сделала инвестицию в надежде совместно разрабатывать пиво с марихуаной. Однако производство задерживается, а аналитики прогнозируют незначительный спрос на новый продукт.

В компании Canopy также ссылаются на проблемы с количеством магазинов. Сеть не является достаточно большой, чтобы охватить все население Канады и таким образом компания просто теряет потенциальных покупателей.

Закон о марихуаны в КанадеВ октябре 2018 в Канаде полностью легализовали марихуану, как в медицинских, так и в рекреационных целях. Ее можно выращивать для личного потребления в незначительных количествах. Также можно получить лицензию и продавать. За первые полгода доходы в бюджет благодаря легализации марихуаны составили 186 000 000 долларов.