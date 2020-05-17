Как Марк Цукерберг и Присцилла Чан помогают бизнесу во время пандемии

Основатель и генеральный директор Facebook Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан выделили 100 тысяч долларов каждому из восьми своих любимых заведений питания, расположенных в Пало-Альто и его районах.

Об этом сообщает PYMNTS с ссылкой на информацию местного калифорнийского издания Palo Alto Online. Цукерберг и его жена направили средства ресторанам и кафе, чтобы помочь им не обанкротиться в условиях распространения коронавируса.

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Одним из таких заведений питания, который получил финансовую помощь от супругов Цукерберг-Чан стал японский ресторан Dohatsuten в Пало-Альто, который семейная пара часто посещает. Среди других заведений – Palo Alto Sol и Fuki Sushi, которые обслуживали свадьбы Марка Цукерберга и Присциллы Чан в 2012 году.

Также среди других ресторанов, которые получили деньги от учредителя Facebook и его жены: Chef Chu's в Лос-Альтос; Vesta, где подают блюда итальянской кухни; Sushi Sam's Edomata в Сан-Матео; La Ciccia; и The Liberties Bar & Grill недалеко от дома супругов.

Пресс-секретарь семейной пары заявил, что деньги ресторанам поступают от Цукерберга и Чан как от частных лиц. Владельцы заведений питания могут использовать эти средства по своему усмотрению.

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Кроме того, пресс-секретарь отметил, что деньги не являются пожертвованием, на них был осуществлен заказ еды с каждого ресторана. Однако представитель супружеской пары не сказал точно, куда были доставлены все заказы.

Напомним, по состоянию на январь 2020 года состояние Марка Цукерберга составляло 82,6 миллиарда долларов, что делает основателя Facebook пятым самым богатым человеком в мире.