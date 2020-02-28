Мифы об инвестициях на фондовом рынке
Большинство людей, которые имеют постоянную работу или собственный бизнес, со временем задумываются о способах использования свободных средств. Иначе говоря – ищут инструменты для инвестирования.
Когда речь идет об инвестировании в Украине, первое, о чем вспоминают украинцы, – депозиты. В Западной Европе и США люди сразу думают о фондовых рынках. Длительная история функционирования фондовых рынков этих стран и ориентация их экономик на первично капиталистические способы накопления капитала привели к привлечению большей части населения в мир биржевых инвестиций.
По данным исследования Gallup, в 2019 году почти 55% населения США были владельцами акций тех или иных компаний.
Как видим, американцы предпочитают фондовом рынке по сравнению с банковскими депозитами. В украинцев существует ряд предубеждений относительно инвестиций в биржевые активы. Попробуем развенчать наиболее распространенные мифы
Читайте также: Пять советов как управлять своими финансами
Миф 1. Чтобы инвестировать на фондовом рынке, нужно иметь большую сумму денег
Необходимый размер средств для инвестиции зависит от вашей цели.
- Если хотите влиять на деятельность акционерного общества, например, предлагать собственные проекты решений на общем собрании, нужно покупать не менее 10% акций предприятия.
- Когда же вы хотите осуществлять портфельное инвестирование без решающего влияния на предприятие, достаточно иметь 100 долларов и купить даже одну акцию фирмы.
Еще дешевле – инвестировать в облигации внутренних государственных займов.
Облигации внутреннего государственного займа – что нужно знать? Это государственные ценные бумаги, которые выпускает Министерство финансов. Купить их можно, например, в банке или во Фридом Финанс Украина. Цена одной облигации в этой инвестиционной компании стоит 1150 гривен. При этом инвесторы не платят никаких комиссий, получают доход ежемесячно и в любой момент могут продать облигации обратно. В случае валютных облигаций цена одной гособлигации составляет 1150 долларов.
Таким образом, вам достаточно 1000 долларов, чтобы выгодно и надежно разместить их на фондовых рынках Украины или мира.
Миф 2. Инвестировать на фондовом рынке слишком рискованно
Многие считают акции одним из самых рисковых инструментов рынка. Однако факты говорят о другом. Посмотрим на историческую динамику широкого индекса S&P 500 в течение 2000-2020 годов (рис. 1).
S&P 500 – это фондовый индекс, который охватывает 500 самых дорогих компаний США.
Рис.1. Динамика индекса S&P 500 в течение 2000-2020 годов
Видим, что за последние 20 лет американский фондовый рынок рос даже несмотря на кризис 2007-2008 годов. Он находится в состоянии устойчивого роста с периодическими коррекциями в виде кризисов со времен Великой депрессии в США.
Если инвестор планирует инвестировать на период до 10 лет, можно опустить риски спекулятивного изменения стоимости акций компаний. Однако эта тенденция характерна лишь для "голубых фишек" – ценные бумаги более крупных, ликвидных и надежных брендов. Акции компаний, имеющих незначительную рыночную капитализацию, как правило, не демонстрируют ярко выраженной тенденции к устойчивому росту, а скорее подвержены циклическим долгосрочным колебаниям в пределах определенных ценовых коридоров.
По теме: Как купить акции Apple, Google, Facebook или Tesla украинцам?
Говоря о рисках инвестирования, вспомним слова известного инвестора и миллиардера Уоррена Баффета:
Если вы сомневаетесь покупать акции компании на 10 лет, то не стоит инвестировать в эти ценные бумаги и на 10 минут.
Чтобы получить максимум выгоды, выбирайте инвеслгосрочным гтиции с дооризонтом.
Как правильно инвестировать / Pixabay
Миф 3. Инвестирование в ценные бумаги – это лотерея, акции не стоят ничего
Существует мнение, что покупка ценных бумаг – это игра, результаты которой нельзя спрогнозировать. Об этом активно говорят сторонники "random walk theory (теория случайного блуждания)", согласно которой все движения рыночных цен в ту или иную сторону не поддаются объяснению. Противоположностью этому мнению является теория эффективного рынка, которая утверждает, что рыночные цены являются справедливыми, ведь они в полной мере демонстрируют всю имеющуюся публичную информацию по конкретной компании.
Интересно: Как заработать 13 миллиардов долларов за 15 минут: история Amazon
Следует понимать, что рынок не всегда объективный, а иногда способен переоценивать или недооценивать определенный актив.
Часто происходит так, что рынок слишком оптимистично оценивает будущие денежные потоки компании и переоценивает ее. Однако после первой же неудачи цена акций бренда корректируется до справедливой, а в случае значительных провалов – даже ниже справедливой стоимости.
Задача инвестора – самостоятельно или с помощью финансового консультанта определить, переоценена или недооценена определенная акция и принять соответствующее инвестиционное решение. Проконсультироваться можно у экспертов Фридом Финанс Украина. Если решение будет основываться на взвешенной фундаментальной оценке и техническом анализе – тогда инвестировать просто и результат не заставит себя долго ждать!
Как инвестировать без рисков в Украине
Мифы о фондовом рынке в украинцев – это лишь результат мучительного становления украинского фондового рынка на первоначальном этапе. На самом деле украинский рынок далек от идеала и история его существования слишком незначительна по мировым меркам.
В Украине без риска можно инвестировать только в государственные ценные бумаги, больше риска несут в себе корпоративные облигации и акции нескольких эмитентов.
А вот инвестиции на развитом рынке США – возможность убедиться в простоте денежных вложений и возможности просчитывать будущие доходы.