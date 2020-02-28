Мифы об инвестициях на фондовом рынке

Большинство людей, которые имеют постоянную работу или собственный бизнес, со временем задумываются о способах использования свободных средств. Иначе говоря – ищут инструменты для инвестирования.

Когда речь идет об инвестировании в Украине, первое, о чем вспоминают украинцы, – депозиты. В Западной Европе и США люди сразу думают о фондовых рынках. Длительная история функционирования фондовых рынков этих стран и ориентация их экономик на первично капиталистические способы накопления капитала привели к привлечению большей части населения в мир биржевых инвестиций.

По данным исследования Gallup, в 2019 году почти 55% населения США были владельцами акций тех или иных компаний.

Как видим, американцы предпочитают фондовом рынке по сравнению с банковскими депозитами. В украинцев существует ряд предубеждений относительно инвестиций в биржевые активы. Попробуем развенчать наиболее распространенные мифы

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Миф 1. Чтобы инвестировать на фондовом рынке, нужно иметь большую сумму денег

Необходимый размер средств для инвестиции зависит от вашей цели.

Если хотите влиять на деятельность акционерного общества, например, предлагать собственные проекты решений на общем собрании, нужно покупать не менее 10% акций предприятия.

Когда же вы хотите осуществлять портфельное инвестирование без решающего влияния на предприятие, достаточно иметь 100 долларов и купить даже одну акцию фирмы.

Еще дешевле – инвестировать в облигации внутренних государственных займов.

Облигации внутреннего государственного займа – что нужно знать? Это государственные ценные бумаги, которые выпускает Министерство финансов. Купить их можно, например, в банке или во Фридом Финанс Украина. Цена одной облигации в этой инвестиционной компании стоит 1150 гривен. При этом инвесторы не платят никаких комиссий, получают доход ежемесячно и в любой момент могут продать облигации обратно. В случае валютных облигаций цена одной гособлигации составляет 1150 долларов.

Таким образом, вам достаточно 1000 долларов, чтобы выгодно и надежно разместить их на фондовых рынках Украины или мира.

Миф 2. Инвестировать на фондовом рынке слишком рискованно

Многие считают акции одним из самых рисковых инструментов рынка. Однако факты говорят о другом. Посмотрим на историческую динамику широкого индекса S&P 500 в течение 2000-2020 годов (рис. 1).

S&P 500 – это фондовый индекс, который охватывает 500 самых дорогих компаний США.

Рис.1. Динамика индекса S&P 500 в течение 2000-2020 годов

Видим, что за последние 20 лет американский фондовый рынок рос даже несмотря на кризис 2007-2008 годов. Он находится в состоянии устойчивого роста с периодическими коррекциями в виде кризисов со времен Великой депрессии в США.

Если инвестор планирует инвестировать на период до 10 лет, можно опустить риски спекулятивного изменения стоимости акций компаний. Однако эта тенденция характерна лишь для "голубых фишек" – ценные бумаги более крупных, ликвидных и надежных брендов. Акции компаний, имеющих незначительную рыночную капитализацию, как правило, не демонстрируют ярко выраженной тенденции к устойчивому росту, а скорее подвержены циклическим долгосрочным колебаниям в пределах определенных ценовых коридоров.

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Говоря о рисках инвестирования, вспомним слова известного инвестора и миллиардера Уоррена Баффета:

Если вы сомневаетесь покупать акции компании на 10 лет, то не стоит инвестировать в эти ценные бумаги и на 10 минут.

Чтобы получить максимум выгоды, выбирайте инвеслгосрочным гтиции с дооризонтом.





Как правильно инвестировать / Pixabay

Миф 3. Инвестирование в ценные бумаги – это лотерея, акции не стоят ничего

Существует мнение, что покупка ценных бумаг – это игра, результаты которой нельзя спрогнозировать. Об этом активно говорят сторонники "random walk theory (теория случайного блуждания)", согласно которой все движения рыночных цен в ту или иную сторону не поддаются объяснению. Противоположностью этому мнению является теория эффективного рынка, которая утверждает, что рыночные цены являются справедливыми, ведь они в полной мере демонстрируют всю имеющуюся публичную информацию по конкретной компании.

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Следует понимать, что рынок не всегда объективный, а иногда способен переоценивать или недооценивать определенный актив.

Часто происходит так, что рынок слишком оптимистично оценивает будущие денежные потоки компании и переоценивает ее. Однако после первой же неудачи цена акций бренда корректируется до справедливой, а в случае значительных провалов – даже ниже справедливой стоимости.

Задача инвестора – самостоятельно или с помощью финансового консультанта определить, переоценена или недооценена определенная акция и принять соответствующее инвестиционное решение. Проконсультироваться можно у экспертов Фридом Финанс Украина. Если решение будет основываться на взвешенной фундаментальной оценке и техническом анализе – тогда инвестировать просто и результат не заставит себя долго ждать!

Как инвестировать без рисков в Украине

Мифы о фондовом рынке в украинцев – это лишь результат мучительного становления украинского фондового рынка на первоначальном этапе. На самом деле украинский рынок далек от идеала и история его существования слишком незначительна по мировым меркам.

В Украине без риска можно инвестировать только в государственные ценные бумаги, больше риска несут в себе корпоративные облигации и акции нескольких эмитентов.

А вот инвестиции на развитом рынке США – возможность убедиться в простоте денежных вложений и возможности просчитывать будущие доходы.