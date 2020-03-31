Миллиардер прогнозирует быстрое восстановление экономики и новые возможности для инвесторов

Ларри Финк, генеральный директор крупнейшего в мире фонда по управлению активами BlackRock, заявил, что экономика "выздоровеет" от коронавируса.

По его словам, когда это произойдет, акционеры получат "огромные возможности" на рынке, пишет CNBC.

Читайте также: Рецессия в 2020 году будет краткосрочной: экс-глава ФРС дал оптимистический прогноз

В течение всех своих лет работы в финансовой сфере, я не наблюдал ничего подобного,

– отметил Финк в ежегодном письме к акционерам, говоря о значительном влиянии коронавируса как на жизнь людей, так и на деятельность большого и малого бизнеса и рынки в целом.

Однако Финк уверен, что экономика постепенно будет "выздоравливать". Он говорит об усилиях финансовых регуляторов стран, направленных на сдерживание негативных последствий коронавируса для рынков.

В частности, сенат и президент Дональд Трамп одобрили выделение 2 триллионов долларов финансовой помощи на поддержку экономики.

Что предусматривает закон:

Согласно закону, власти Соединенных Штатов выделят 1200 долларов гражданам , чьи доходы не превышают 75 000 долларов в год.

, чьи доходы не превышают 75 000 долларов в год. Кроме того, будет создана программа поддержки малого бизнеса . Для этого предусмотрено выделить 367 млрд долларов.

. Для этого предусмотрено выделить 367 млрд долларов. Еще 500 млрд долларов будут направлены на финансирование различных сфер экономики, а также для помощи меньшим городам и штатам в целом.

По теме: Фондовый рынок США возобновил рост после принятия закона о спасении экономики

Мир переживет этот кризис. Экономика восстановится. А для тех инвесторов, которые пристально смотрят не на зыбкую почву под ногами, а на светлый горизонт, появятся огромные возможности на современных рынках,

– говорит Финк.

BlackRock управляет 7,4 триллионами долларов. Компания имеет самую большую долю в области франшизы ETF. Обвал на фондовых рынках в этом месяце позволил некоторым клиентам BlackRock все чаще выбирать акции для инвестиций, добавил Финк.

Что известно о BlackRock? Это международная инвестиционная компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке, США. Также это крупнейшая в мире фирма по размеру активов под управлением. По состоянию на 2019 рыночная капитализация BlackRock составила 75 млрд долларов.



Компания была основана в 1988 году. Ее основателями стали восемь человек во главе с американским бизнесменом-миллиардером Лоренсон Финком.