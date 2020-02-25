Минус 40 млрд долларов из-за коронавируса: состояние 20 богачей мира резко снизилось

Падение фондовых рынков, вызванное новым коронавирусом, не только негативно повлияло на цену акций ряда компаний, но и значительно уменьшило состояние самых богатых людей мира.

Миллиардеры, входящие в первую двадцатку рейтинга Forbes Real-Time, в понедельник, 24 февраля, потеряли почти 40 млрд долларов. Об этом сообщает Forbes.

Причиной такого стремительного снижения состояния влиятельных лиц стал обвал фондового рынка США. В частности, паника, вызванная быстрым распространением эпидемии коронавируса, привела к падению ключевых фондовых индексов, а также снижению цен на нефть и акции компаний.

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На момент закрытия торгов состояние 20 самых богатых людей мира уменьшилось на 39,9 млрд долларов.

Денежные потери мировых миллиардеров: Основатель и генеральный директор Amazon Джефф Безос потерял 4,8 млрд долларов.

потерял 4,8 млрд долларов. Владелец Louis Vuitton и Dior Бернар Арно – тоже 4,8 млрд долларов.

– тоже 4,8 млрд долларов. Владелец Zara Омансио Ортега – 4 млрд долларов.

– 4 млрд долларов. Глава Facebook Марк Цукерберг – 3,4 млрд долларов.

– 3,4 млрд долларов. Профессиональный инвестор и глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет – 2,7 млрд долларов.

– 2,7 млрд долларов. Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин – 2,5 млрд долларов и 2,4 млрд долларов соответственно.

– 2,5 млрд долларов и 2,4 млрд долларов соответственно. Соучредитель Microsoft Билл Гейтс – 1,5 млрд долларов.

– 1,5 млрд долларов. Основатель Oracle Ларри Элисон – 2,4 млрд долларов.

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По данным Bloomberg, в понедельник, 24 февраля, 500 самых богатых людей мира, входящих в рейтинг Bloomberg Billionaires Index, в общем потеряли 139 млрд долларов.

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