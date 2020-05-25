Что будет с мировой экономикой в 2020 году: три разных сценария развития

Неопределенность относительно дальнейшей ситуации с коронавирусом заставила Марка Хефеле, инвестиционного директора швейцарского финансового холдинга UBS, подробно описать три различных сценария восстановления экономики.

Хефеле заявил, что США являются основным препятствием на пути к экономической стабильности, пишет Markets Insider. Он указал на риски для экономики, связанные с коронавирусом, нарастание напряженных отношений Соединенных Штатов с Китаем. Эти факторы могут углубить американский финансовый рынок к показателям марта, когда основные биржевые индексы обвалились на 30%.

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С другой стороны, новости об успешном тестировании вакцины против коронавируса на людях в течение последней недели улучшили настроения инвесторов. Однако Хефеле заявил, что неопределенность относительно дальнейшей ситуации с пандемией является ключевой для роста рынков в будущем.

Для того, чтобы рынки получили второй шанс, инвесторам нужна большая уверенность в том, что вторая волна коронавируса не приведет снова к остановке бизнеса. Даже если нынешние экономические условия слабые, рынки все еще выглядят перспективно. Если инвесторы будут более уверенными относительно стабильного восстановления экономики, они, вероятно, будут торговать активнее и выгоднее,

– утверждает Хефеле.

Так, специалист UBS представил три сценария восстановления экономики и дальнейшего функционирования финансовых рынков – от их быстрого подъема летом к переходу в так называемые "защитные активы" (облигации, драгоценные металлы и т.д.).

Сценарий №1 - растущий. Покупайте циклические и ценные активы

При таком сценарии, эксперт UBS прогнозирует, что экономика начнет восстанавливаться уже в конце мая или в июне без необходимости ввода повторного карантина. По словам Хефеле, те активы, которые демонстрировали слабую доходность в условиях карантина, будут более ценными и опережать темпы общего экономического восстановления.

Американские компании со средним уровнем рыночной капитализации не переходили к режиму "оставайся дома" так быстро, как их коллеги с высшей рыночной стоимостью. Поэтому первому типу предприятий будет легче вернуться к нормальным условиям работы, чем более дорогим фирмам.

Хефеле отметил, что снятие карантина особенно поможет автопроизводителям и компаниям, работающим в сфере розничной торговли. Кроме того, рост цен на нефть поднимет весь сегмент.

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Если экономика отскочит к прошлому уровню роста, инвесторам следует ожидать ослабления доллара. Валюта подорожала из-за кризиса, однако падение ликвидности приведет к снижению стоимости доллара. Инвестдиректор UBS утверждает, что при таких условиях лучшей валютой для торговли будет именно британский фунт.

Сценарий №2 – базовый. Выгодность кредитования и долгосрочные инвестиции

При таком сценарии, восстановление экономики произойдет летом, а экономическая активность вернется к прошлым темпам в декабре. Более умеренное восстановление ставит в приоритет кредитования относительно акций.

Политики сделали достаточно благодаря своему своевременному финансовом реагированию для того, чтобы вопрос ликвидности не превратились в вопросы платежеспособности для компаний, которые были жизнеспособными до кризиса,

– говорит специалист UBS.

Если даже восстановление не будет таким быстрым, как ожидалось ранее, в UBS прогнозируют долгосрочные возможности в секторах здравоохранения, электронной коммерции, автоматизации и кибербезопасности. Инвестиционные тренды при таком сценарии тоже изменятся, поскольку популярными станут акции социально ответственных компаний и так называемого "зеленого" бизнеса.

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Сценарий №3 – пессимистический. Продолжение спада: золото и облигации в тренде

В случае длительной рецессии более надежными для инвесторов будут именно хедж-фонды.

Микс из растущего долга США, еще больше геополитических вызовов и девальвация доллара стали бы хорошими условиями для выгодности золота, добавили в UBS. Цена драгоценного металла уже поднялась до семилетнего максимума.

По прогнозам швейцарской финучреждения, до конца 2020 года золото достигнет 1800 долларов за унцию. Сильний экономический спад только улучшит позиции драгоценного металла.

Если начнется инфляция, Хефеле предлагает инвесторам обратиться к казначейским облигациям. Триллионы долларов, потраченные на восстановление экономики США, могут вызвать инфляцию на рынке. Поэтому любой большой спад может принести пользу тем, кто держит гособлигации.