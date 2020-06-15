Когда мировая экономика восстановится от последствий пандемии: новый прогноз Morgan Stanley
Эксперты американского банка Morgan Stanley уверены, что экономический спад, вызванный пандемией коронавируса, будет "резким и коротким". То есть речь идет о V-образном восстановлении экономической ситуации.
Несмотря на то, что фондовые рынки рынки пережили еще одно падение, эксперты Morgan Stanley во главе с экономистом Четаном Ахья отмечают быстрое восстановление экономики, пишет Markets Insider.
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По словам экономистов американского банка, мировая экономика вернется к докоронавирусного уровня до четвертого квартала этого года и будет способствовать до 2021 года сильному отскоку фондового рынка от тенденции спада, добавили экономисты банка.
Мы имеем большую уверенность в нашем предыдущем прогнозе о восстановлении экономики за V-образной формой,
– утверждают эксперты Morgan Stanley.
По прогнозам американского банка, в результате быстрого восстановления экономики подскочат и цены на нефть, вернувшись к значениям, зафиксированным еще до начала пандемии. Хотя в этом вопросе аналитики все же отмечают, что стоимость сырья будет расти медленно.
В Morgan Stanley отмечают, что государственный долг крупных экономик пополнится, поскольку инвесторы будут вкладывать деньги в более рисковые активы.
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Даже если осенью будет зафиксирована вспышка второй волны коронавируса, в Morgan Stanley не прогнозируют значительного экономического спада. Эксперты утверждают, что в таком случае власти стран будет уже более тщательно оценивать риски и вводить карантин "выборочно".
Сценарии экономического развития Morgan Stanley
- Согласно "медвежьему" сценарию Morgan Stanley, вторая волна коронавируса приведет к введению строгого карантина и повторного приостановления экономической деятельности.
- Согласно второму сценарию – оптимистичному – до конца этого года промышленное производство в мире "удвоится".
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