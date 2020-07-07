Диджитализация и роботизация: в ЕЦБ назвали изменения для мировой экономики после пандемии
Кризис из-за пандемии коронавируса повлечет ряд изменений в мировой экономике. В частности, ускорится переход к диджитализации и автоматизации.
Об этом заявила Кристин Лагард, глава Европейского центрального банка (ЕЦБ), пишет Finance.ua.
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О каких изменениях сообщила глава ЕЦБ
Лагард отметила, что кроме быстрого перехода к диджитализации и автоматизации процессов, изменения произойдут в логистической и промышленной индустриях. По ее словам, цепочки поставок продукции станут короче, а промышленность – более экологичной.
Однако нововведения не пройдут гладко. Лагард утверждает, что переход к новым экономическим моделям будет сложным в первые два года. Глава ЕЦБ отметила, что больше всего пострадают сфера занятости населения и производство.
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Также изменение экономической модели повлияет на потребительские цены. Лагард говорит, что, возможно, стоит ожидать дефляционное давление, которое перейдет в инфляционную динамику.
Руководительница европейского регулятора также заявила, что цепочки поставок в мировой экономике станут короче примерно на 35%, а уровень роботизации вырастет на 70% -75%.
Новые тенденции в торговле
- Во время карантина, введенного из-за распространения коронавируса, выросли объемы онлайн-заказов товаров, так как многие физических магазинов, торговых центров вынуждены были временно прекратить работу.
- Популярность интернет-торговли во время карантина возросла настолько, что этот тренд, по мнению Лагард, в будущем будет только усиливаться и постепенно вытеснять традиционную торговлю.
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