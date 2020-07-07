Кризис из-за пандемии коронавируса повлечет ряд изменений в мировой экономике. В частности, ускорится переход к диджитализации и автоматизации.

Об этом заявила Кристин Лагард, глава Европейского центрального банка (ЕЦБ), пишет Finance.ua.

По теме: Сценарии восстановления мировой экономики от последствий пандемии: прогноз Morgan Stanley

О каких изменениях сообщила глава ЕЦБ

Лагард отметила, что кроме быстрого перехода к диджитализации и автоматизации процессов, изменения произойдут в логистической и промышленной индустриях. По ее словам, цепочки поставок продукции станут короче, а промышленность – более экологичной.

Лагард утверждает, что ЕЦБ придется подстраиваться под будущие изменения: хранить мягкую денежно-кредитную политику и разработать специальные финансовые инструменты, которые позволили бы финансировать трансформацию экономики.

Однако нововведения не пройдут гладко. Лагард утверждает, что переход к новым экономическим моделям будет сложным в первые два года. Глава ЕЦБ отметила, что больше всего пострадают сфера занятости населения и производство.

Узнайте больше о ситуации на рынке нефти: Почему мировые цены на нефть не демонстрируют стабильности: как изменилась ситуация на рынке

Также изменение экономической модели повлияет на потребительские цены. Лагард говорит, что, возможно, стоит ожидать дефляционное давление, которое перейдет в инфляционную динамику.

Руководительница европейского регулятора также заявила, что цепочки поставок в мировой экономике станут короче примерно на 35%, а уровень роботизации вырастет на 70% -75%.

Новые тенденции в торговле