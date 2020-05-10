Мировой рынок товаров класса "люкс" ждет масштабное падение в 2020 году: исследование

В связи экономическим спадом в ряде стран мира через коронавирус, индустрия роскоши столкнулась с проблемой, которой раньше не наблюдалось.

Продажи товаров класса "люкс" снизились на 25% в первом квартале, о чем сообщает PYMNTS с ссылкой на исследование инвестиционной компании Bain & Company.

Пандемия коронавируса 2020: что известно по состоянию на 10 мая? По данным Университета Джона Хопкинса, в мире зарегистрировано 4 077 594 подтвержденных случаев заражения, из них 281 287 – закончились смертью. Выздоровели уже 1 394 509 человек.



Согласно информации Минздрава, в Украине подтверждены 15 232 случаев заболевания COVID-19, вызванный новым коронавируса, из них 391 – летальный, а 3060 пациенты выздоровели.

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Ожидается, что спрос на предметы роскоши будет снижаться и во втором квартале этого года. В результате объемы продаж 2020 года могут снизиться на 35%, что, по данным инвестиционной компании, станет рекордным падением.

Из всех категорий люксовых товаров наибольшую устойчивость продемонстрировала группа аксессуаров. Во всех остальных категориях предметов роскоши наблюдается снижение спроса. В частности, больше всего упал спрос на часы, согласно исследованию Bain & Company.

Рынок роскоши ждет восстановления со временем, но этот сегмент будет глубоко трансформирован. Коронакризис изменит отрасль, заставит ее думать более креативно и инновационно, чтобы удовлетворить ряд новых потребностей потребителей,

– заявила Клаудия Д'Арпизио, партнер и автор исследования в Bain & Company.

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В исследовании PYMNTS речь идет о снижении спроса на посещение физических магазинов. Так, среди опрошенных потребителей только треть сказала, что покупать товары в физических магазинах после карантина. Другая часть предпочитает онлайн-шопинга.



Последствия коронавируса для бизнеса / Инфографика 24 канал