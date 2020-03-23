Мировой кризис из-за коронавируса: что ждет экономику Европы в 2020 году

Экономисты швейцарского инвестиционного банка UBS отметили, что рецессия в Европе сейчас является базовым сценарием для этого региона, несмотря на финансовую поддержку международных организации и правительства стран.

По данным экспертов швейцарского банка, экономика Европы может сократиться на 4,5%, пишет Business Insider. Такое снижение было зафиксировано во время финансового кризиса 2008 года.

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Напомним, на прошлой неделе Европейский центральный банк выделил 750 млн евро для поддержки экономики Европы. Деньги, прежде всего, будет предоставлено тем странам, которые больше всего пострадали от коронавируса.

Рецессия не обойдет Европу. Вопрос только в том - насколько длительной и серьезной она будет,

– сказали экономисты UBS Рейнхард Клуз, Феликс Хюфнер, Анна Титарева и Дженнифер Аслин.

Именно темпы роста экономики Италии и Германии, где сейчас больше случаев заражения коронавирусом, резко снизятся, по прогнозам экспертов UBS.

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Базовый сценарий экономистов швейцарского банка следующий: падение темпов роста европейской экономики продлится до середины мая, после чего ситуация стабилизируется.

Однако несмотря на значительные суммы финансовой помощи регуляторов и правительства стран, негативных последствий не удастся избежать. По прогнозам экономистов UBS уровень безработицы и банкротства будет расти в течение ближайших недель. Экономический ущерб для стран Европы полностью зависит от того, как долго будет распространяться коронавирус.

Чем дольше будет распространяться коронавирус, тем серьезнее будет рецессия,

– добавили экономисты UBS.

В понедельник, 23 марта, представители Немецкого центрального банка Bundesbank предупредили, что экономический кризис в Германии неизбежен.

Германия является одной из крупнейших экономик Европы, и рецессия в этой стране повлияет на общую европейскую экономику. В Bundesbank отметили, что восстановление темпов роста экономики начнется, как только пандемию удастся остановить.



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