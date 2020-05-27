На мировом рынке резко упали цены на нефть: что стало причиной снижения

В среду, 27 мая 2020 года, цены на нефть эталонных марок снизились после уверенного роста накануне. Инвесторы обеспокоены тем, как быстро восстановится спрос на горючее, даже когда во многих странах смягчается карантин. Кроме того, напряжение в отношениях между США и Китаем усиливается.

По данным Investing.com, июльские фьючерсы на нефть Brent снизились на 0,6% (0,21 доллара) и составляют 35,96 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI опустились на 0,9% (0,31 доллара), достигнув 34,04 доллара за баррель.

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Рынок нефти в условиях ослабления карантина

Организация стран-экспортеров нефти, учитывая Россию, известная как ОПЕК+, в мае-июне 2020 снизила объемы добычи нефти почти на 10 млн баррелей в день. Таким образом организация пытается восстановить рост цен на сырье и усилить спрос на ресурс. В частности, введение жестких карантинных мер в связи с распространением коронавируса привели к рекордному снижению спроса на нефть.

В США власти некоторых штатов тоже снимают ограничения и запускают экономику. Оптимизм относительно роста спроса на нефть поддерживает настроения на рынке. Однако такое восстановление является довольно-таки слабым, утверждают аналитики.

По предварительным подсчетам, спрос на бензин снизился на целых 30% по сравнению с прошлым годом. Ведь люди сейчас не особо ездят, предпочитая оставаться дома,

– говорится в сообщении ANZ Research.

Некоторые аналитики и банки прогнозируют восстановление стабильности на рынке нефти уже в июне. Однако это может быть слишком оптимистично, считают в Eurasia Group.

Существует большой риск повторной вспышки коронавируса и еще одного карантина. Кроме того, некоторые ограничения остаются в силе, например, касательно авиации,

– отмечают аналитики Eurasia Group.

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Цены на нефть и события в Гонконге

Несмотря на то, что спрос на нефть в США растет медленно, есть признаки, что запасы сырья действительно снижаются.

Цены на нефть подверглись давлению и после того, как Ларри Кудлоу, советник по вопросам экономики президента США Дональда Трампа, заявил, что Китай делает "большую ошибку" со своим законом о национальной безопасности в отношении Гонконга.

Предложенный Пекином закон о нацбезопасности уменьшит правовой статус территории. Как ожидается, парламент Китая утвердит этот закон до четверга, 28 мая.

В воскресенье жители Гонконга вышли на улицы на акцию протеста против китайского закона о нацбезопасности. Такое развитие событий привело к нестабильности как на рынке нефти, так и на азиатском фондовом рынке.