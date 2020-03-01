Мировые фондовые рынки переживают худший период: что с ценами на акции и нефть

Масштабная распродажа акций в США не способствовала восстановлению фондового рынка в пятницу, 28 февраля.

Все основные американские фондовые индексы обвалились, так как инвесторы все еще избегали покупки акций, сообщает Markets Insider. Так, индекс S&P 500 снизился на целых 4,1%, а промышленный индекс Доу-Джонса потерял более 1000 пунктов на этой неделе.

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В конечном итоге S&P 500 упал на 11% в течение пяти дней, начиная с понедельника, 24 февраля. Это самое большое его падение с момента финансового кризиса 2008 года. Кроме того, такое резкое снижение S&P 500 стало еще самым продолжительным за последние три года. Промышленный индекс Доу-Джонса снизился на 12% в течение недели.

Вот на каких отметках были ключевые фондовые индексы в пятницу после закрытия торгов: S&P 500 – 2 954,22, снизился на 0,8%.

Индекс Доу-Джонса – 25 409,36, что на 1,4% меньше (357 баллов).

Nasdaq composite – 8,567,37, увеличился на 0,01%.

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Европейский фондовый рынок, цены на нефть и доходность гособлигаций: что происходит в мире

Мировые фондовые рынки также обрушились в пятницу, когда опасения от распространения коронавируса еще больше усилились. В частности, индекс Stoxx Europe 600 закрывал торги, снизившись на 3,5%. В течение недели этот индекс опустился на 12%.

Что касается других активов, они получили "дикие" колебания цен после открытия торгов в пятницу, 28 февраля. Так, доходность 10-летних облигаций опустилась до рекордного уровня.



Интересно: Влияет ли коронавирус на Украину?

Цены на нефть упали на фоне доминирования медвежьей тенденции на рынке. Нефть марки WTI снизились на 6,9% до уровня, которого даже не наблюдалось в 2017 году.

В США акции компаний попали под коррекцию, которой не было с декабря 2018 года. В результате S&P 500 упал на 12% в течение всего шести торговых дней. Индекс Доу-Джонса снизился на 1191 пункта – это самое большое падение за всю его историю.

Обвал фондовых рынков из-за коронавируса: готовы ли США противостоять эпидемии Главная причина такого обвала на фондовом рынке США – распространение коронавируса. В частности, все более лиц инфицированных вирусом зафиксировано за пределами Китая. Центры по контролю и профилактике заболеваний в США заявили в среду, 26 февраля, что американцы должны быть готовы к распространению коронавируса в Соединенных Штатах.

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Эпидемия впервые привела к возникновению дефицита лекарств в США. По информации Американской администрации продовольствия и лекарств, зафиксированы сбои в цепи поставок лекарственных препаратов.

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, оценив последствия коронавируса, заявил, что центральный банк внимательно следит за всеми убытками, которые могут возникнуть в результате распространения эпидемии. В случае необходимости главный финансовый регулятор готов снизить процентные ставки, чтобы сдержать замедление темпов роста экономики страны.

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Советник по экономическим вопросам Белого дома Ларри Кудлоу подбодрил инвесторов, заверив, что они могут спокойно покупать ценные бумаги компаний.

Что известно о коронавирусе? Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название китайскому коронавирусу 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от "коронавирусная болезнь 2019 – coronavirus disease 2019"). По состоянию на 1 марта 2020 в мире зарегистрировано 86 986 подтвержденных случаев заражения, из них 2979 – летальные. Выздоровели уже 42 294 человек. В Украине не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая заражением смертельным вирусом.