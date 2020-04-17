Мобильный оператор Verizon объявил о покупке сервиса-конкурента Zoom: детали соглашения

Американский оператор сотовой связи Verizon заключил соглашение о покупке сервиса для корпоративных видеозвонков BlueJeans – конкурента Zoom. Мобильный оператор хочет проникнуть в отрасль, которая приобрела популярность в условиях пандемии коронавируса, когда большинство населения работает из дома.

Verizon готов заплатить за BlueJeans около 500 млн долларов. Принятие соглашения будет завершено во втором квартале 2020 года, сообщает Forbes со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Во время пандемии коронавируса и карантина большинство компаний перевели своих сотрудников на режим работы из дома. Поэтому сервисы для видеосвязи, как Zoom, Slack или Skype, стали пользоваться большим спросом по сравнению с докарантинным периодом. Как видим, Verizon тоже захотела быть в тренде.

Представители мобильного оператора заявили, что стремятся использовать BlueJeans, который имеет более 15 000 пользователей, чтобы помочь другим компаниям разрабатывать на базе приобретенной платформы другие онлайн-сервисы. Это могут быть образовательные площадки для удаленного обучения, телемедицина и др.



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В отличие от Zoom или Skype, BlueJeans не имеет бесплатной версии. Кроме того, он больше ориентирован на бизнес. В частности, среди корпоративных клиентов BlueJeans являются такие известные компании, как Facebook, LinkedIn и Zillow.

Поскольку образ жизни многих людей изменился с введением карантина, для многих компаний и клиентов стало важным иметь доступ к разнообразному набору уже готовых предложений. Интеграция с уже существующими сервисами - удачный вариант,

– заявил генеральный директор Verizon Тами Эрвин.

Акции Verizon выросли в цене на 1,3% после новостей о покупке BlueJeans. В то же время, стоимость ценных бумаг Zoom снизилась на 1,2%.

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Проблемы с безопасностью в Zoom: что известно? Отметим, что Zoom быстро стал одним из самых популярных сервисов для видеосвязи, как только большинство компаний вынуждены были перевести своих работников на удаленный режим работы.



Несмотря на большую популярность, компания столкнулась с проблемами, связанными с безопасностью сервиса. Оказалось, что к видеозвонкам могли получить доступ посторонние лица. Кроме того, в конце марта стало известно, что приложение Zoom для IOS отправляет данные пользователей в Facebook, даже если у человека нет аккаунта в соцсети.